«Ливерпуль» — «Интер». Прогноз «Фонбет»: Юрген Клопп испортит футбольную традицию

По словам немца, счёт 2:0 чаще всего отыгрывают. Ливерпульцам на «Энфилде» такое не грозит.

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Английский «Ливерпуль» примет итальянский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Англии, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. После первой игры ливерпульцы имеют преимущество в два мяча. Сделать ставку на вторую игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» мощно начал 2022 год. Провёл 15 матчей, в которых 13 раз победил и дважды сыграл вничью. За это время подопечные Юргена Клоппа смогли сократить отрыв от первого места чемпионата Англии, выиграть Кубок английской лиги, а также оформить неплохую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.



При этом главный тренер не испытал проблем и во время Кубка Африканских наций, из-за которого он потерял и не смог рассчитывать на таких звёзд, как Садио Мане и Мохаммед Салах. Оба игрока являются главными бомбардирами «Ливерпуля». На счету египтянина 19 голов в 25 матчах АПЛ, у сенегальца – 12 мячей в 24 играх. При этом они оба в списке бомбардиров лиги.

В защите красные также преуспели. Располагаются на третьем месте в списке наименее пропускающих клубов АПЛ (20 мячей). Выше только «Челси» (18) и лидер чемпионата – «Манчестер Сити» (18). В 10 последних матчах «Ливерпуль» пропустил всего четыре гола. Линия обороны и голкипер Алиссон Бекер демонстрируют спокойствие и надёжность, хотя без огрехов тоже не бывает.

В последнем матче с «Вест Хэмом» защитник мерсисайдцев Вирджил Ван Дейк продлил свою серию беспроигрышных матчей на «Энфилде» до 60 игр, тем самым побив предыдущий рекорд АПЛ, установленный Ли Шарпом. Капитан сборной Нидерландов удачно вернулся после тяжелейшей травмы, сейчас он показывает приличный уровень и даже помогает в атаке.

«Ливерпуль» выиграл 10 последних встреч во всех турнирах, победив в них «Кристал Пэлас» (3:1), «Кардифф» (3:1), «Лестер» (2:0), «Бёрнли» (1:0), «Интер» (2:0), «Норвич» (3:1 и 2:1), «Лидс» (6:0), «Челси» (1:0, в серии пенальти) и «Вест Хэм» (1:0). Список довольно серьёзный, результаты крайне приятные. Причём останавливаться англичане не намерены.

В какой форме «Интер»

«Нерадзурри» слегка сбавили обороты в последних матчах. Лишились первой строчки Серии А, пропустив на неё своего главного соперника – «Милан». У подопечных Симоне Индзаги игра в запасе, но неубедительный результат в противостояниях с конкурентами за скудетто оставил ряд вопросов к игре клуба. В Кубке Италии дошли до стадии полуфинала, в котором им противостоит «Милан». В первой игре команды не отметились результативными действиями, матч завершился нулевой ничьей.

Последней игрой «Интера» стала встреча с «Салернитаной» в 28-м туре чемпионата. Клуб крупно победил (5:0), важным в матче стал хет-трик Лаутаро Мартинеса. Безголевая серия аргентинца, длившаяся 51 день, завершилась, и это не может не радовать перед заключительными играми сезона. Лаутаро – второй в списке бомбардиров клуба. В активе 15 голов и два ассиста во всех турнирах.

В Лиге чемпионов главным голеадором клуба является Эдин Джеко. Опытный босниец забил три гола в семи встречах. В первой игре 1/8 финала плей-офф Эдин не смог поразить ворота «Ливерпуля», но он не понаслышке знает, как это делать. Выступая за «Манчестер Сити», игрок трижды забивал красным. Хот в той игре не получалось у всех создать реальную угрозу воротам Алиссона.

«Ливерпуль» – «Интер»: кадровые потери

У хозяев предстоящую игру могут пропустить Роберто Фирмино, Тьяго и Жоэль Матип. У гостей из-за дисквалификации не сыграет Николо Барелла.

«Ливерпуль» – «Интер»: статистика личных встреч

Клубы встречались друг с другом трижды. Каждая из игр проходила в 1/8 финала поей-офф Лиги чемпионов. В первый раз команды столкнулись в сезоне-2007/2008. Тогда по сумме двух встреч «Ливерпуль» оказался сильнее (2:0 и 1:0). В первом матче этого сезона мерсисайдцы также одержали верх над своими соперниками из Италии (2:0). Причём сделали это уверенно и в Милане — то есть на поле оппонентов.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Интер» 8 марта 2022 года

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.55. (Сделать ставку).

«Интер» в гостях смотрится очень неубедительно. Четыре последних матча на выезде закончились для «нерадзурри» ничейным результатом, да и дома в первой встрече англичанам они проиграли. При этом стоит отметить, что подопечные Симоне Индзаги выиграли лишь половину гостевых матчей в этом сезоне. А на «Энфилде» в Ливерпуле в принципе трудно играть любому сопернику.

Поддержка у красных там всегда запредельная, а статистика показывает, что в этом сезоне «Ливерпуль» ни разу не проиграл на своём поле. А текущая победная серия красных вовсе составляет 12 матчей, семь из которых были сыграны на домашнем стадионе. Не стоит забывать и о рекорде Вирджила ван Дейка, который очень давно не проигрывает в Ливерпуле.

На наш взгляд, мерсисайдцы в силах не просто пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, но и при этом во второй раз обыграть действующего чемпиона Италии. Итальянцы ещё и сдали в последнее время. Крупная победа над «Салернитаной» может сбить с толку, но до этого в битвах с крепкими оппонентами они испытывали проблемы. Мы бы всё же проверили лобовую победу хозяев. Подопечные Юргена Клоппа выглядят так, будто их сейчас не остановить.