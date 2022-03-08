«Калгари» — «Вашингтон». Александр Овечкин приблизит неизбежное

9 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Кэпиталз» идёт за 2.92. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Где покажут матч «Калгари» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» 9 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» 9 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.66. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Калгари» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.03.2022)

Пока в КХЛ разгоняется плей-офф, в Национальной хоккейной лиге на всех парах мчится регулярный чемпионат. На 9 марта запланированы сразу 11 матчей. Интересных вывесок много, но отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Калгари» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари. Матч обещает быть очень интересным.

«Калгари» занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 75 баллов после 55 матчей. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 12 пунктов. При этом на последнем отрезке из пяти встреч потерпел лишь одно поражение от «Монреаля» (4:5 ОТ). Неожиданно. Хотя это «Канадиенс» ожили — выиграли семь из восьми последних матчей.

Накануне «Флэймз» одолели «Эдмонтон» (3:1). Тайлер Тоффоли отметился дублем. После перехода из «Монреаля» он сыграл 10 раз и отметился 10 баллами. Хороший результат. Но лучшим бомбардиром в команде является Джонни Годро с 73 баллами в 55 играх. Он вошёл в топ-5 бомбардиров «Калгари». Всего на его счету 586 баллов за 575 игр в НХЛ.

«Вашингтон» пока держится на восьмом месте в Восточной конференции, имеет 69 баллов после 57 встреч. Статистика у команды не самая лучшая за два предыдущих месяца. Зато в последних двух матчах одержала разгромные победы: сперва над «Каролиной» (4:0), а следом — над «Сиэтлом» (5:2). Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две передачи, у него 68 баллов в 55 встречах.

Гол стал 764-м в карьере для Александра. Чтобы обойти Яромира Ягра, осталось забросить всего две шайбы. Однако впереди трудный соперник, по сезону идёт лучше, место в таблице — тому доказательство. Правда, в очных встречах в Калгари «Вашингтон» не испытывал особых проблем, четыре раза выходил победителем за пять выездов. Так что хозяевам расслабляться нельзя.

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Говорить о явном преимуществе одной из команд мы бы не стали, ставить на исход тоже довольно рискованно. Зато в целом и те и другие забрасывают исправно. Причём в личных встречах тотал часто был высоким (в пяти последних играх пробивали верх). Да и в этом сезоне «Калгари» дома имеет неплохие цифры — 25 игр, всего четыре поражения в основное время и 91 заброшенная шайба.

«Кэпиталз», к слову, на выезде выступают лучше, нежели на своём льду. Да и после неудачного отрезка в январе и нестабильного отрезка в феврале им нужно постараться не ударить в грязь лицом. Всё-таки каждое поражение только снижает шансы выбраться в плей-офф. Отставание от топ-6 конференции уже составляет семь очков.

На наш взгляд, вполне стоит ожидать результативную игру. Основные бомбардиры и снайперы в строю у обеих сторон. Гости будут настроены решительно, а «Калгари» сыграет второй матч подряд. Морально и физически это труднее. Времени восстановиться меньше. Это на руку гостям, но даже при таком факторе победу «столичных» в основное время прогнозировать мы бы не стали.

Соперники мастеровитые и сильные, отсиживаться в обороне никто не станет. Скорее всего, игра пройдёт на встречных курсах. Можно, конечно, рассмотреть ставку «обе забьют + Х2» за 1.86. Всё же столичная команда наконец начала побеждать и забивать (девять шайб за две прошлых игры). Однако мы бы взяли тотал больше 5.5 шайбы за 1.77. На двоих оппоненты забросили уже 378 шайб в сезоне.

«Калгари» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 марта 2022 года

«Калгари» по сезону выступает очень здорово, особых проблем не наблюдается. Но в очных встречах с «Вашингтоном» на своём льду дела у клуба обстоят не лучшим образом. Правда, «Кэпс» только начали выдавать победные матчи, говорить о явном преимуществе не стоит. Зато соперники забрасывают прилично сейчас, так что мы бы остановились на ставке на голы. Основные бомбардиры и снайперы в строю. Думается, с этим проблем не возникнет.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

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