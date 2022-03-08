«Реал» — «ПСЖ». Лионель Месси разлюбит «Сантьяго Бернабеу»

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех французов оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» 9 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» (09.03.2022)

Первый месяц весны, несмотря на соответствующую погоду, обещает быть жарким. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 9 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» сразятся «Реал» и «ПСЖ».

В первом матче «Реал» уступил «ПСЖ» (0:1). Всецело полагался на оборону и закономерно уступил по всем параметрам. Проиграл по владению мячом и нанёс на порядок меньше ударов. Если бы не великолепная игра Тибо Куртуа — потерпел бы разгромное поражение. Бельгиец совершил семь сейвов, в том числе отразил пенальти Лионеля Месси.

Неудачное выступление отчасти обусловлено травмой Карима Бензема. Без француза линия атаки мадридской команды перестала радовать результативностью. С трудом обыграла в матче 23-го чемпионата Испании «Гранаду» (1:0) и вылетела из Кубка Короля на стадии 1/4 финала от «Атлетика» из Бильбао (0:1). К противостоянию с парижанами форвард успел восстановиться, но оказался не так эффективен.

В последних трёх встречах Ла Лиги Бензема набрал форму. Помог одержать победы над «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0) и «Реалом Сосьедад» (4:1). Во всех случаях порадовал высококачественным футболом и забитыми мячами. О многом говорит статистика француза: за 24 матча чемпионата Испании записал на свой счёт 20 голов и 10 голевых передач.

Старается не отставать и другой представитель «сливочных» — Винисиус Жуниор. Бразилец занимает вторую строчку в гонке бомбардиров Ла Лиги (на первой, разумеется, Бензема) и составляет отличное подспорье главному форварду команды. Благодаря связке нападающих и не только «Реал» возглавляет турнирную таблицу первенства. Недавно выиграл Суперкубок Испании.

У «ПСЖ» тоже хватает именитых футболистов. Однако в матче последнего тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:1) один из них участия не принял. Речь идёт о Килиане Мбаппе. Будущее талантливого француза остаётся туманным. Ходят слухи, что летом он перейдёт в «Реал». В 33 встречах во всех соревнованиях нападающий забил 22 гола и отдал 16 голевых передач. То есть вклад в команду вносит ощутимый.

В противостоянии с «орлятами» место Мбаппе в стартовом составе занял Лионель Месси. Результат — поражение. Аргентинец тоже имеет симпатичную статистику, однако забил много только в Лиге чемпионов — пять голов за шесть встреч. В чемпионате Франции обладатель семи «Золотых мячей» играет роль ассистента: за 17 матчей отдал 10 голевых передач и забил только 2 гола.

Несмотря на то что парижане занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, стабильности им порой не хватает. Например, боевым составом потерпели поражение от «Нанта» (1:3) в матче 25-го тура. Подвела реализация: нанесли 16 ударов, девять из которых в створ, а гол забили только один.

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По той же причине подопечные Маурисио Почеттино вылетели из Кубка страны на стадии 1/4 финала. Опять-таки от «Ниццы» (0:0, по пенальти 5:6). По обыкновению больше владели мячом, атаковали, но растранжирили моменты и проиграли. Ультрас отреагировали моментально, обрушившись с критикой на руководство клуба.

В текущем сезоне «Реал» потерпел только одно поражение на домашнем стадионе — сенсационно от «Шерифа» (1:2). Также четыре раза сыграл вничью в Ла Лиге. В остальных случаях одерживал победы. «ПСЖ» тоже хорош в Париже, а вот в гостях трижды уступил и четыре раза сыграл вничью за 14 встреч Лиги 1. Также две ничьих и поражение были на групповом этапе Лиги чемпионов.

К тому же грядущий матч из-за травм пропустят два футболиста парижан — Серхио Рамос и Андер Эррера. Не факт, что сыграет и Килиан Мбаппе. Накануне француз получил повреждение левой ноги на тренировке, столкнувшись с Идрисса Гейе. Медобследование выявило гематому и исключило перелом. Тем не менее Маурисио Почеттино может поберечь игрока.

Хорошим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.81. Красно-синие — очень крепкий коллектив, но с результативностью испытывают проблемы. «Сливочные», напротив, добавили после полного восстановления Карима Бензема. Важность встречи предвещает закрытый футбол с низкой результативностью, но фаворит, на наш взгляд, — «галактикос».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» 9 марта 2022 года

«Реал» отлично выступает на «Сантьяго Бернабеу». В последних матчах чемпионата Испании вернулся в привычную колею, одержал уверенные победы. Плюс набрал форму Карим Бензема. «ПСЖ» не может похвастаться стабильностью. Регулярно испытывает проблемы с реализацией и потому терпит поражения, как в матчах с «Ниццей» и «Нантом». Думаем, хозяева как минимум не проиграют, но много голов не ждём.



Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.81.

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