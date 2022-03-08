Ваноли и «Спартак» свели на нет интригу в РПЛ. «Зенит» станет чемпионом

РПЛ пытается привыкнуть к новым реалиям. Легионеры могут уехать в любую минуту, но пока поток не такой сильный. Жизнь продолжается, и позади 20-й тур. Этот игровой уик-энд расставил точки над i в самом главном вопросе. Кажется, «Динамо» ничего не сможет сделать в борьбе с «Зенитом» за чемпионство. Разбираемся в букмекерских раскладах.

Проблемы «Зенита» не мешают ему в РПЛ

Всю зиму эксперты много говорили о проблемах «Зенита». Непонятки с основным вратарём, проблемы в защите, уехал Азмун. Но, как показывает практика, все эти беды нисколько не мешают петербуржцам на внутренней арене. Да, уехал Ярослав Ракицкий, и, видимо, покинет клуб и Деян Ловрен. Но всё это не помешает сине-бело-голубым завершить сезон первыми.



В 20-м туре «Зенит» уверенно переиграл «Уфу» 2:0. Очередные три очка и коэффициент на золото зенитовцев – 1.13. Массовый отъезд лидеров тоже не должен случиться: бразильская диаспора чувствует себя в России вполне комфортно.



Ближайший преследователь «Зенита» — «Динамо» — кажется, выбросил белый флаг. Нет, впереди ещё 10 туров, а дистанция 5 очков. Но надо сказать, что бело-голубые уступили «Спартаку» по делу. Да, были проблемы в центре обороны, да, пришлось играть тайм в меньшинстве, но Паоло Ваноли переиграл в этой встрече Сандро Шварца. «Динамо» — талантливая и перспективная команда, но бороться за титул ей всё-таки ещё рановато. Коэффициент на победу динамовцев – 8.00.



А больше конкурентов практически и нет! «Сочи», идущий третьим, всё-таки укомплектован не для чемпионства. У «Краснодара» уехали все легионеры: мечта Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в стартовом составе близка к реальности. В «Локомотиве» и вовсе творится что-то страшное. Особняком на этом фоне смотрится ЦСКА: солидное укрепление состава точно поможет армейцам, но уж слишком много было упущено осенью, сейчас у команды Алексея Березуцкого 8 очков отставания. Шансы москвичей и сочинцев оценили коэффициентом 30.00, а на «Локомотив» и «Краснодар» дают 100.00.



Особняком стоит «Спартак» (коэффициент 250.00). Коллектив у красно-белых, кажется, сложился, да и Паоло Ваноли всем своим видом показывает, что никуда не собирается уезжать, чем успокаивает легионеров. Да и перспективы у этого варианта команды есть. Вот только в этом сезоне в РПЛ бороться уже не за что. 9-е место в 18 очках от «Зенита». Понятие «попасть в еврокубки», кажется, тоже уже неактуально. Поэтому главная цель спартаковцев сейчас – Кубок России.

«Химки» и «Уфа» тонут

Да, вполне возможно, что по итогам сезона ни одна команда из РПЛ не вылетит, но пока регламент остался прежним, и букмекеры принимают ставки на то, кто покинет элиту. Сейчас эксперты выделяют «Химки» и «Уфу».

Химчане сменили тренера перед самым рестартом и не набрали очков в двух первых турах второй части чемпионата. Команда у Сергея Юрана опытная, но что с атмосферой после таких перестановок – непонятно. С очками тоже беда – минус 4 от зоны стыковых матчей. На прямой вылет «Химок» можно поставить за 1.60.



У «Уфы» команда интересная, тренерская, но класса ей не хватает. Подопечные Алексея Стукалова угодили в небольшое пике, из которого нужно срочно выбираться. Но ресурса пока не хватает. На то, что уфимцы покинут РПЛ, можно сделать ставку за 2.40.



Кроме того, в числе претендентов на вылет «Арсенал» и «Урал» (по 3.50). На «Нижний Новгород», который пока имеет небольшой очковый запас, можно поставить за 4.50. А вот в вылет «Ростова» букмекеры не верят, пусть ростовчане пока только на 14-й позиции. Поставить на их вылет можно за 6.00.