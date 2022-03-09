«Эдмонтон» — «Вашингтон». Александр Овечкин отпразднует позже

10 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.53, успех «Вашингтона» идёт за 2.30. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

Где смотреть матч «Эдмонтон» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 10 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» 10 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт с коэффициентом 1.59, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20.

«Эдмонтон» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (10.03.2022)

Пока в плей-офф КХЛ накал страстей не думает утихать, в НХЛ продолжается регулярный чемпионат. На 10 марта запланировано всего две встречи. Негусто, но посмотреть есть на что. Особенно тем, кто следит за российскими игроками в НХЛ. Отдельное внимание стоит уделить игре «Эдмонтона» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Канаде.

«Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции с 64 очками после 57 встреч. Отставание от топ-6 составляет четыре балла, но у конкурентов есть игры в запасе. Пока положение не очень хорошее, особенно на фоне первой части сезона. Тем более что в последних пяти встречах была одержана лишь одна победа.

Канадцы всухую обыграли «Филадельфию» (3:0), но после этого потерпели три поражения кряду. Такие результаты, конечно, давят психологически и не дают особых шансов команде на хорошие места в таблице. Хотя говорить о том, что Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид не сумеют затащить «Ойлерз» в плей-офф пока рано.

Оба звёздных хоккеиста выглядят крайне уверенно, набрали по 79 очков в 57 и 56 играх в сезоне соответственно и занимают первую и вторую строчку в гонке бомбардиров НХЛ. Впечатляет. Только вот частые поражения помешали команде закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

«Вашингтон» по-прежнему на восьмой строчке в Восточной конференции. Радует, что ближайшие преследователи отстают не менее чем на 12 очков. Хотя статистика за два последних месяца всё равно не лучшая. Благо в последних трёх матчах клуб одержал победы. Сперва две разгромные — над «Каролиной» (4:0) и «Сиэтлом» (5:2).

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А накануне переиграл «Калгари» в гостях (5:4). Александр Овечкин отметился дублем, забросив 34-ю и 35-ю шайбы в текущем сезоне. Таким образом, россиянин догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ в истории. До рекорд Уэйна Гретцки осталось 128 шайб. Хотя нужно отметить, что работала на результат вся команда.

Все четыре звена поучаствовали в заброшенных шайбах и отметились очками, что не может не радовать. Так как в последнее время у «столичных» не получалось наладить игру. При этом и в очных встречах с «Эдмонтоном» в Канаде у них не самая лучшая статистика. Пора исправляться.

Хозяева выиграли три встречи из пяти последних, но одна победа была за пределами основного времени. Выявить явного фаворита трудно, зато забрасывают шайбы команды исправно. В последних пяти играх тотал превышал 4.5 шайбы. Так что с голами проблем наверняка не возникнет. Для «Вашингтона» же это будет второй матч за два дня.

Однако и у «Эдмонтона» не всё гладко. В списке травмированных сразу семь игроков, а ещё один — под вопросом. У гостей не будет лишь двоих. В целом основные бомбардиры и снайперы в строю, так что в атаке проблем возникнуть не должно у обеих команд. И всё же мы бы рассмотрели ставку «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайб» за 1.83.

Дело ещё в том, что хозяева проиграли три последних матча, а гости — три выиграли. Последние сейчас на подъёме, думается, эмоциональная составляющая пересилит физическую. А кто любит более весёлые ставки, может присмотреться к тоталу больше 6 шайб за коэффициент 1.72.

«Эдмонтон» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 марта 2022 года

«Вашингтон» радует болельщиков третьей победой подряд, но впереди непростой соперник, сил может не хватить. «Эдмонтон» испытывает проблемы с составом, да и результаты последних трёх игр удручают. Гости же радуют в атаке, да и по игре в целом. На наш взгляд, они как минимум не проиграют.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.83.

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