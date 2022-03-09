«Аталанта» — «Байер». Сердар Азмун затмит Миранчука

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех немцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 10 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» (10.03.2022)

На фоне ярких матчей Лиги чемпионов не стоит забывать о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 10 марта состоится пять встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Атлети Адзурри» в Италии «Аталанта» примет леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних пяти матчах чемпионата Италии «Аталанта» выступила не лучшим образом. Потерпела поражения от «Кальяри» (1:2), «Фиорентины» (0:1) и «Ромы» (0:1), сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) и разгромила «Сампдорию» (4:0). Результативностью порадовала только в последней игре, впрочем, этому есть логическое обоснование.



По сию пору бергамаски испытывают кадровый дефицит. Из-за отсутствия Дувана Сапаты и Йосипа Иличича Джан Пьеро Гасперини то и дело использует атакующих полузащитников на позиции нападающего. Такая тактика помогла одержать победы в матчах с «Олимпиакосом» (2:1 и 3:0) в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Тем не менее стабильности сильно не хватает.



Зачастую владение мячом остаётся за бергамасками, однако ударов по воротам и реализации сильно не хватает. Из-за этого вылетели из Кубка Италии, уступив «Фиорентине» (2:3) на стадии 1/4 финала. Примечательно, что «фиалки» играли в меньшинстве с 79-й минуты, но сумел добыть победу. На 93-й минуте победу принёс гол защитника Николы Миленковича.

Безусловно, Джан Пьеро Гасперини заслуживает исключительно положительных отзывов. Под его руководством заметен прогресс в игре многих футболистов, которые ранее занимали место на скамейке запасных. К числу открытий относится и Алексей Миранчук. Россиянин забил гол и отдал голевую передачу в матче с «Сампдорией» в Серии А.



Также порадовал Руслан Малиновский. Украинец записал на свой счёт дубль в ответном матче с «Олимпиакосом» в Лиге Европы, за что был номинирован на звание игрока недели евротурнира. Однако крепкой «Роме» в матче последнего чемпионата Италии Малиновский и Миранчук ничего не смогли противопоставить. Россиянин вышел в старте на позиции форварда и отбегал от звонка до звонка, но не забил.

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«Байер» таких проблем не испытывает. В текущем сезоне «фармацевты» выступают крайне симпатично: располагаются на третьей строчке в немецкой Бундеслиге и являются одними из главных претендентов на выход в Лигу чемпионов. В последних семи матчах потерпели только одно поражение — минимальное от «Майнца» (2:3). При этом сыграли вничью с лидирующей «Баварией» (1:1). Остальное — победы.



Клуб из Леверкузена может похвастаться потрясающей результативностью. В 25 матчах чемпионата Германии забили 64 мяча, но пропустили тоже немало — 40. Хотя играть от обороны умеют. Например, добыли ничью с баварцами. Выглядели явными аутсайдерами, но благодаря опытному Лукашу Градецки и грамотным контратакам были близки даже к тому, чтобы зацепиться за три очка.



На групповом этапе Лиги Европы подопечные Херардо Сеоане выступили также здорово. Сначала одержали победу в матче с «Ференцварошем» (2:1), разгромили «Селтик» (4:0) и «Бетис» (4:0), затем сыграли с испанцами вничью (1:1) и добыли три очка в ответном противостоянии с шотландцами (3:2). Обеспечив выход в плей-офф с первой позиции, проиграли венграм (0:1).

Плюс в зимнее трансферное окно «фармацевты» усилились нападающим «Зенита» — Сердаром Азмуном. В 15 матчах чемпионата России иранец забил семь голов и отдал одну голевую передачу, также отметился двумя забитыми мячами в пяти матчах Лиги чемпионов. Форвард уже дебютировал за немецкий клуб, правда, получил мало игрового времени.



Как ни странно, бергамаски лучше играют в гостях. На «Атлети Адзурри» в 13 матчах чемпионата Италии одержали только четыре победы, потерпели столько же поражений и пять раз сыграли вничью. При этом выбыли из Кубка страны, уступив на домашней арене ослабленной «Фиорентине».



Немцы придерживаются той же философии. На чужих стадионах играют в полную силу: в 13 матчах чемпионата Германии одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели лишь три поражения. На данный момент клуб из Леверкузена выглядит стабильнее и уверенней. Потому возьмём Х2 за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 10 марта 2022 года

«Аталанта» является сильной командой, однако из-за кадровых проблем выглядит аутсайдером в грядущей встрече. В последних матчах Серии А бергамаски выступали, мягко говоря, сомнительно, результативностью не порадовали. «Байер», напротив, сумел отбиться от мощной «Баварии» и отлично смотрится на дистанции. Обе команды лучше играют в гостях, потому в этот раз ставим на немцев. Думается, они как минимум не проиграют.



Ставка: «Байер» не проиграет за коэффициент 1.90.

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