«Марсель» — «Базель». Фёдор Чалов повременит с подвигами

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Марсель» — «Базель». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех швейцарцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Марсель» — «Базель» 10 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Марсель» — «Базель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги конференций «Марсель» — «Базель» (10.03.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы уже вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. Лига конференций добралась до той стадии, когда в борьбе остаются весьма крепкие и именитые команды. 10 марта состоится восемь встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Велодром» французский «Марсель» примет «Базель».

«Марсель» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции с 47 очками. От лидирующего «ПСЖ» отставание внушительное, составляет 15 очков. Вряд ли клуб сумеет его сократить. А вот у идущей следом «Ниццы» только 49 очков, так что за серебряные медали и прямое попадание в Лигу чемпионов можно побороться.



С другой стороны, в последних трёх матчах Лиги 1 подопечные Хорхе Сампаоли выступили плохо. Проиграли «Клермону» (0:2) и «Монако» (0:1), а также сыграли вничью с «Труа» (0:0). Больше всего настораживает то, что не забили в этих встречах ни одного гола, хотя оппоненты были как минимум равны по силе. А некоторые явно уступали в классе.



На групповом этапе Лиги Европы бело-голубые столкнулись с аналогичной напастью. Сначала сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), «Галатасараем» и «Лацио» (в обоих случаях 0:0). В ответной встрече также поделили очки с итальянцами (2:2). Затем потерпели поражение в матче с турками (2:4) и, наконец, обыграли россиян (1:0). По итогу квалифицировались в Лигу конференций.

В Кубке Франции провансальцы тоже не преуспели. На стадии 1/8 финала с трудом одолели «Монпелье» (1:1, по пенальти 5:4), а вот дальше 1/4 финала пробраться не смогли. Выбыли из турнира, потерпев разгромное поражение от удивительной «Ниццы» (1:4). Больше владели мячом, нанесли порядочно ударов, но результат — на табло.



«Базель» является одним из самых титулованных клубов своей страны, однако в текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии соответствующими успехами похвастать не может. Занимает третью строчку в турнирной таблице с 44 очками и не претендует на борьбу за Лигу чемпионов. От лидирующего «Цюриха» отстаёт на 15 очков. Уже вряд ли удастся нагнать.

С целью улучшить результаты клуб взял в аренду нападающего ЦСКА — Фёдора Чалова. Армеец быстро освоился в новом коллективе и уже радует результативностью. В матче последнего тура швейцарской Суперлиги с «Лугано» (2:0) россиянин забил на девятой минуте. Его гол стал победным, а новый сокомандник — Дариан Малес — упрочил преимущество на 93-й минуте.



Также Фёдор записал на свой счёт дубль в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2). Тем не менее победу одержать не удалось. Более того, голы Чалова едва спасли от поражения. Подопечные Гильермо Абаскаля в очередной раз провалились в обороне: пропустили два мяча ещё в первом тайме.



Уровень французского чемпионата на порядок выше швейцарского. Потому, несмотря на ряд неудач в различных соревнованиях, бело-голубые выглядят фаворитами грядущей встречи. Низкая результативность не мешает располагаться на третьей строчке Лиги 1. Зачастую удаётся добывать ничейные результаты за счёт крепкой обороны. Думаем, можно взять 1Х + ТМ 3.5 мяча за 1.73.

Дело ещё и в том, что французы потерпели всего одно поражение на групповом этапе Лиги Европы — в матче с «Галатасараем» в гостях. От итога встречи зависела путёвка в следующую стадию турнира, потому пришлось играть открыто. Соперник воспользовался выпавшим шансом, а провансальцам банально не повезло. Атаковали много, но забили мало. Теперь же на их стороне родные болельщики.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Марсель» — «Базель» 10 марта 2022 года

«Марсель» обладает надёжной защитой, однако с результативностью испытывает колоссальные проблемы. Редко забивает больше двух голов за матч даже середнякам и аутсайдерам чемпионата. Его излюбленный счёт на табло в текущем сезоне — 0:0. «Базель» подлатал нападение трансфером Чалова, но в защите частенько проваливается даже в чемпионате Швейцарии, уровень которого ниже французского. Думаем, хозяева не проиграют, но не ждём много голов.



Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.73.