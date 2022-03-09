«Салават Юлаев» — «Сибирь», 5-й матч. Уфимцы сильнее обстоятельств

10 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех «Сибири» оценён экспертами в 3.40.

Почему «Салават Юлаев» закончит серию с «Сибирью» в пятом матче?

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 10 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.02. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ на 5-й матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Сибирь» Новосибирск (10.03.2022)

10 марта состоятся три встречи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По накалу и эмоциям матчи даже сопоставимы с уровнем НХЛ. Мы бы уделили внимание пятой игре серии уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири», которая пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» в серии с сибиряками показывает свой высокий уровень мастерства, хотя в одной из четырёх встреч сопернику даже удалось одержать победу. Пусть даже в овертайме (2:1 ОТ). Впрочем, изначально было понятно, что «Сибирь» сложно назвать фаворитом. После ухода Харри Сятери вообще шансы упали.



Отъезд финского голкипера связан далеко не со спортом, но уже ничего не поделать. Также уехали Ник Шор и Юрки Йокипакка. Не обошлось, конечно, и без ухода легионеров у «Салавата». Расположение уфимского клуба покинули Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Филип Ларсен, Сакари Маннинен и Юха Метсола. Как же быть без лучшей тройки нападения КХЛ?



Томи Лямся нашёл ответ. Даже при таких обстоятельствах уфимцы смогли переиграть оппонента во втором матче серии со счётом 4:2. Да и теперь, играя полностью без иностранных хоккеистов, команда проблем не испытывает. И это очень здорово, чего не сказать про «Сибирь», которая в основном держалась за счёт голкипера.

«Салавату» новосибирцы особых трудностей организовать так и не сумели. Показательно и то, что в очных встречах в Уфе хозяева выходили четыре раза победителями в пяти последних случаях. У «Сибири» остался единственный шанс продолжить серию, поражение в пятом матче даже не рассматривается, но по статистике и силам гости проигрывают.

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Например, уфимцы в каждом победном матче прибавляли в атаке, что вылилось в 11 шайб суммарно. Неплохо. Особенно с учётом потерь легионеров такие результаты даже впечатляют. Можно было бы рискнуть и рассмотреть тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 шайбы за 1.99. Коэффициент более чем рабочий, да и статистика очных встреч не против.



Александр Кадейкин стал первым центральным нападающим «Салавата». Во многом помог отъезд из России легионеров, конечно же. Теперь именно Александр является главной звездой уфимского клуба и вместе с этим — вторым лучшим бомбардиром в плей-офф. Проблем с голами, как видно, нет.



Ещё один интересный вариант — лобовая победа уфимцев за 1.98. Дома и стены помогают, и статистика очных встреч за хозяевами. Плюс победа на чужом льду в прошлой игре оказалась очень кстати. Сейчас подопечные Томи Лямся гораздо ближе к завершению серии, нежели сибиряки — к спасению. Наверняка продолжат играть с позиции силы, у «Сибири» теперь не самая надёжная оборона.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 марта 2022 года

«Салават Юлаев» возвращается домой после хорошей серии игр даже на чужом льду. А отъезд легионеров не сильно сказался на игре команды. Плюс российские хоккеисты хорошо показали себя. В серии уфимцы — очевидные фавориты, результаты это подтверждают. Мы бы остановились на их победе, у «Сибири» после ухода голкипера надёжность обороны снизилась.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.98.

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