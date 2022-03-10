Головин и Миранчук в Лиге Европы, Кубок Гагарина и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 марта.
На что ставить в футболе 9 марта
Сегодня день Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь не на последних ролях наши игроки. «Аталанта» Алексея Миранчука встретится с «Байером», в котором тоже есть россиянин, Андрей Лунёв. Правда, он сейчас травмирован.
«Монако» Александра Головина предстоит выезд в Португалию в гости к «Браге». Кроме того, интересна пара «Севилья» — «Вест Хэм», а «Барселона» после «Наполи» может немного выдохнуть, «Галатасарай» сейчас совсем не в форме.
«Барселона» — «Галатасарай»: во сколько начало, где покажут?
Есть за кого поболеть российским болельщикам и в Лиге конференций. Фёдор Чалов и «Базель» в 1/8 финала играют с «Марселем», первый матч на выезде. А Никите Хайкину и «Будё-Глимт» играть дома с голландским «АЗ». Выделяется также встреча «Лестера» и «Ренна».
Кроме того, сегодня четыре матча в АПЛ. Из лидеров — «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем».
На что ставить в хоккее 10 марта
В первом раунде плей-офф КХЛ сегодня три встречи. «Салават Юлаев» и «Авангард» попробуют оформить проход в следующий раунд, в их сериях, соответственно, с «Сибирью» и «Ак Барсом» счёт 3-1. А вот в противостоянии «Динамо» и «Северстали» 2-2, там борьба в самом разгаре.
Почему «Салават Юлаев» закроет серию с «Сибирью» в пятом матче?
В НХЛ в ночь на пятницу играют почти все! Сразу 13 игр.
На что ещё ставить 10 марта
В баскетбольной Евролиге сегодня четыре матча. Особняком стоит вывеска «Реал» — «Милан». Кроме того, «Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби», «Альба» примет «Олимпиакос», а АСВЕЛ встретится с «Басконией».
В волейбольной Лиге чемпионов «Трентино» примет «Берлин». Можно персонально поболеть за связующего немецкого клуба, олимпийского чемпиона — 2012 Сергея Гранкина.
- 10 марта 2022
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 8 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30