Головин и Миранчук в Лиге Европы, Кубок Гагарина и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 марта.

На что ставить в футболе 9 марта

Сегодня день Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь не на последних ролях наши игроки. «Аталанта» Алексея Миранчука встретится с «Байером», в котором тоже есть россиянин, Андрей Лунёв. Правда, он сейчас травмирован.

«Монако» Александра Головина предстоит выезд в Португалию в гости к «Браге». Кроме того, интересна пара «Севилья» — «Вест Хэм», а «Барселона» после «Наполи» может немного выдохнуть, «Галатасарай» сейчас совсем не в форме.

«Барселона» — «Галатасарай»: во сколько начало, где покажут?

Есть за кого поболеть российским болельщикам и в Лиге конференций. Фёдор Чалов и «Базель» в 1/8 финала играют с «Марселем», первый матч на выезде. А Никите Хайкину и «Будё-Глимт» играть дома с голландским «АЗ». Выделяется также встреча «Лестера» и «Ренна».



Кроме того, сегодня четыре матча в АПЛ. Из лидеров — «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем».

На что ставить в хоккее 10 марта

В первом раунде плей-офф КХЛ сегодня три встречи. «Салават Юлаев» и «Авангард» попробуют оформить проход в следующий раунд, в их сериях, соответственно, с «Сибирью» и «Ак Барсом» счёт 3-1. А вот в противостоянии «Динамо» и «Северстали» 2-2, там борьба в самом разгаре.

Почему «Салават Юлаев» закроет серию с «Сибирью» в пятом матче?

В НХЛ в ночь на пятницу играют почти все! Сразу 13 игр.

На что ещё ставить 10 марта

В баскетбольной Евролиге сегодня четыре матча. Особняком стоит вывеска «Реал» — «Милан». Кроме того, «Црвена Звезда» сыграет с «Маккаби», «Альба» примет «Олимпиакос», а АСВЕЛ встретится с «Басконией».



В волейбольной Лиге чемпионов «Трентино» примет «Берлин». Можно персонально поболеть за связующего немецкого клуба, олимпийского чемпиона — 2012 Сергея Гранкина.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард».