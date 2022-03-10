«Детройт» — «Миннесота». Кирилл Капризов может ещё круче

Россиянин повторил достижение Микко Койву по количеству очков за сезон в «Миннесоте», но это ещё не конец.

11 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Ред Уингз» идёт за 3.35. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Где смотреть матч «Детройт» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» 11 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» 11 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.41. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.50.

«Детройт» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (11.03.2022)

В КХЛ выдался день отдыха, часть серий уже завершена, некоторые команды ждут соперников в четвертьфинале Кубка Гагарина. Зато в Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. На 11 марта запланировано сразу 13 встреч. Мы бы обратили внимание на матч «Детройта» и «Миннесоты», который пройдёт на льду «Литтл Сизарс-арены».

«Детройт» в нынешнем сезоне выступает не самым лучшим образом. Сейчас идёт на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 54 очка в 57 встречах. Отставание от топ-8 составляет внушительные 17 очков. Судя по всему, пока команда не готова к плей-офф. Даже на последнем отрезке из пяти встреч одержана лишь одна победа — в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ).

После случилось три поражения подряд, а накануне чувствительно уступили «Аризоне» (2:9) — одному из явных аутсайдеров НХЛ. Пропустили «Ред Уингз» уже на второй минуте матча. Нападению соперника позволяли практически всё, вопросов к обороне осталось очень много. Строго говоря, с защитой в принципе проблемы.

Подопечные Джеффа Блэшилла пропустили 212 шайб в 57 матчах. Больше только у новичка «Сиэтла» (213) и кризисного «Монреаля» (217). С такой игрой думать о плей-офф наивно. Давно не видно лидеров. Например, Владислава Наместникова, у которого 23 балла за результативность в 55 матчах.

Да, «Миннесота», в свою очередь, опустилась на пятую строчку в Западной конференции, с 69 очками в 55 играх. Отставание от лидирующего «Колорадо» тоже приличное, составляет уже 18 очков. Такое положение случилось из-за не самой лучшей серии игр. В последнее время команда действительно сдала.

За 11 прошлых встреч в НХЛ «Уайлд» сумели добыть лишь три победы. Накануне расправились с крепкими «Рейнджерс» (5:2). Кирилл Капризов отметился передачей, теперь у него 71 очко в 54 матчах. Благодаря этому Кирилл обошёл Александра Овечкина в гонке бомбардиров. При этом повторив достижение легенды «Уайлд» — Микко Койву.

Отчасти повезло, что у соперника в воротах был не Игорь Шестёркин, иначе счёт мог быть совершенно другим. Игорь в этом сезоне показывает очень достойную игру. Конечно, надо отдать должное и Александру Георгиеву, он старается быть хорошим сменщиком, но «Уайлд» сумели отличиться пять раз.

Впереди ждёт не самый сложный соперник, есть шанс закрепить результат. Правда, в Детройте у «Миннесоты» не всё гладко. Хозяева выиграли три из пяти последних встреч. Пусть две из них и закончились за пределами основного времени. С другой стороны, статистика датирована 2016-2020 годами, так что сильно опираться на неё не будем.

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Важно, что в этом сезоне соперники уже встречались. Было это один раз, в Сент-Поле. Хозяева одержали верх, забросив семь шайб — 7:4. Да и в целом клубы любят обмениваться голами в очных противостояниях. Благо проблем с травмированными не наблюдается. Лучший бомбардир «Детройта» — Дилан Ларкин (57 очков в 52 матчах) —постарается ответить на фееричную игру Кирилла Капризова, который разошёлся в этом сезоне.

Только личные качества нападающего меркнут на фоне не самой лучшей командной работы. По сезону гости выглядят явно лучше. Так что их лобовая победа за коэффициент 1.85 вполне имеет место быть. Мы бы добавили к этому тотал больше 3.5 шайбы и подняли коэффициент до 1.98 — выигрыш будет практически в два раза выше.

Ждём довольно много голов и зрелищную игру.

Стоит всё же отметить, что с результативностью у «Уайлд» проблем не было. Даже в тех встречах, которые она проиграла. На наш взгляд, оборона «Детройта», пропустившая 25 шайб в пяти последних играх, вряд ли сможет что-то противопоставить команде, которая забросила уже 208 шайб.

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«Детройт» в последних пяти встречах показал не самую лучшую игру как в обороне, так и в нападении. Да и в целом выглядит крайне нестабильно. «Миннесота» по сезону шла уверенно и после серии неудачных матчей наконец победила. Настрой должен быть боевой, лидеры в строю, а соперник вполне играбельный. Мы бы поставили на результативную победу гостей.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98.

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