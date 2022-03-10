Дмитрий Бивол – Сауль Альварес. Для россиянина миссия невыполнима

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и WBO в различных весовых категориях Сауль Альварес сразится с чемпионом по версии WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Именно этот пояс и будет стоять на кону.

Россиянин непобедим, но букмекеры считают явным фаворитом боя Сауля Альвареса. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.25. Шансы Бивола эксперты оценили коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз боя Бивол – Канело (8.05.2022)

Сауль Альварес продолжает коллекционировать титулы. Теперь он замахнулся на пояс чемпиона WBA в полутяжёлом весе, которым уже пятый год владеет Дмитрий Бивол. 60 боёв и всего одно поражение, от Флойда Мэйвезера. Но это было 9 лет назад. С тех пор не проиграть Канело смог лишь Геннадий Головкин, сумевший свести бой к ничьей. В 2021 году Альварес провёл 3 боя. Все завершил досрочно: Авни Йылдырым, Билли Джо Сондерс и Калеб Плант ничего не смогли противопоставить мексиканцу.

Нельзя сказать, что Канело – приверженец какой-то одной идеи. Нет, он хорош абсолютно во всём. Его главный козырь – потрясающее мышление, он может приспособиться к любому сопернику, удивить своей тактикой ведения боя. При этом совершенно незаметно, чтобы Сауль начал сдавать. Нет, он, скорее, становится более зрелым боксёром, избавляясь от излишнего эпатажа и концентрируясь на том, что ему нужно. Говорят, что его удары не смогут потрясти Бивола, но тому же Сондерсу он сломал орбитальную кость.

Что касается Бивола, то у него нет ни одного поражения в профессиональном боксе. 19 боёв – 19 побед, а титул чемпиона WBA он держит уже пять лет. Дмитрий в 2021 году провёл два боя: в мае решением победил британца Крэйга Ричардса, а в декабре также единогласным решением оказался сильнее Умара Саламова.

Для Дмитрия Бивола бой против Канело – шанс всей жизни. Победа вознесёт его на небывалую высоту. Поражение же откинет из пула чемпионов в разряд «ещё одного соперника Сауля Альвареса». Поэтому наверняка Бивол выложится в предстоящем поединке на 120%.

Козыри Дмитрия – это хороший джеб и скоростная выносливость. Будем откровенны, вряд ли этого хватит, чтобы победить, Бивол не сможет ошеломить Канело напором с самого начала боя. Последние победы россиянина – решением судей, что говорит о хорошей выносливости. Но надо понимать, что соперники были не чета нынешнему.

Из позитивных новостей – Бивол наверняка будет конкурентоспособен в первой половине боя. Во-первых, Альварес не бросится с шашками наголо. Во-вторых, сам по себе Бивол всё-таки сильный боец. Кстати, у него хорошее понимание общей ситуации в ринге. Дмитрий очень грамотно оценивает, как складывается раунд, когда можно поберечь силы, а когда стоит атаковать. Всё это должно ему помочь.

Но в поздних раундах будет сложно. Главная задача в них – выстоять. Ну и по возможности постараться проявлять активность. Если получится создать определённый задел в первой половине боя, шансы появятся. Но на бумаге эти шансы невысоки. Скорее всего, стоит ждать победу Канело судейским решением или же нокаутом в поздних раундах. Но бокс есть бокс, в нём всегда есть место подвигу.