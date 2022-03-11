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Ставки на спорт сегодня, 11 марта, прогнозы на спорт, расписание

«Атлетико» — «Кадис», «Лилль» — «Сент-Этьен» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 11 марта
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Небольшая пятничная пауза перед классными спортивными выходными.

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 марта.

На что ставить в футболе 11 марта

Пятница – день плавного перехода от еврокубков к национальным чемпионатам. Сегодня в топовых первенствах всего две игры. В Испании «Атлетико» примет «Кадис». Команда Диего Симеоне отчаянно борется за место в Лиге чемпионов, ну а у соперников задача одна – выжить в элите.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Кадис».

Во Франции «Лилль» примет «Сент-Этьен». Гости борются за выживание, но обольщаться «догам» не нужно, «Сент-Этьен» потихонечку выбирается со дна.

На что ставить в хоккее 11 марта

Розыгрыш Кубка Гагарина сегодня на паузе, кто-то уже оформил путёвку в следующий раунд, а кто-то набирается сил перед последним усилием в первом раунде.

Лямся — о работе в «Салавате Юлаеве»: горд тренировать эту команду.

Зато играют в НХЛ. В ночь на субботу там шесть игр. Александр Овечкин с «Вашингтоном» едет в Ванкувер, а «Миннесота» Кирилла Капризова гостит в Коламбусе.

На что ещё ставить 11 марта

В теннисе продолжается крупный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе.

Выходит из состояния грогги Единая лига ВТБ, сегодня там «Енисей» сыграет с ЦСКА. Два матча пройдут в Евролиге. «Жальгирис» принимает своего бывшего тренера Шарунаса Ясикявичуса и его «Барселону», а «Монако» сыграет с «Эфесом».

В мужской волейбольной Суперлиге «Динамо-ЛО» примет «Енисей», а у женщин с «Енисеем» сыграет «Заречье-Одинцово».

Яромир Ягр обратился к Александру Овечкину.

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