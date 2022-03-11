«Ванкувер» — «Вашингтон». Александр Овечкин выполнит просьбу Ягра

12 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ванкувера» в основное время можно с коэффициентом 2.39, успех «Кэпиталз» идёт за 2.46. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» 12 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон» 12 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.65, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90.

«Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (12.03.2022)

На 12 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч. Отечественным любителям хоккея, конечно же, стоит обратить внимание на «Вашингтон» и Александра Овечкина, которые отправляются в гости к «Ванкуверу». Матч состоится на льду «Роджерс-Арены» в Канаде.

«Ванкувер» занимает 10-е месте в Западной конференции, набрав 64 очка. Отставание от топ-8 составляет три очка. Положение было хуже — помогла хорошая серия игр. В последних семи встречах случилось лишь одно поражение — в игре с «Нью-Джерси» (2:7). Хотя это, скорее всего, из-за двух игр за два дня. Следом удалось добыть три победы кряду.

Накануне клуб разобрался с «Монреалем» (5:4), снова выдав голевой матч. Последняя игра с участием «Кэнакс», в которой было заброшено менее четырёх шайб, датируется 1 февраля. С нападением у команды полный порядок. Российский форвард Василий Подколзин сыграл в 55 матчах и оформил 16 баллов за результативность. Для дебютного сезона неплохо.

«Вашингтон» всё также пребывает на восьмой строчке Восточной конференции с 72 очками в активе. Радует, что ближайшие преследователи отстают на 12 очков, а сама столичная команда дышит в спину «Бостону», у которого 75 баллов. Недавно получилось выиграть два матча кряду, но накануне уступили «Эдмонтону» (3:4 ОТ).

При этом проиграли именно из-за небольшого перерыва — играть пришлось два дня подряд. Александр Овечкин остался без результативных действий, а Никлас Бекстрём дошёл до отметки в 1000 очков в НХЛ благодаря голу и передаче. Евгений Кузнецов тоже проводит отличный сезон, набирает очки в четвёртом матче подряд. Всего у него 54 очка. Хорошие новости, но нужны регулярные победы.

Впереди не самый лёгкий соперник, идущий сейчас очень уверенно. Конечно, положение у «столичных» чуть лучше в таблице, но последние два месяца их штормит. Хорошо, что в Ванкувере дела обстоят очень неплохо. Добыли четыре победы в пять последних очных играх.

Правда, канадцы в пяти предыдущих домашних матчах в текущем сезоне НХЛ проиграли лишь раз. А сами «Кэпс» уступили в трёх из пяти последних выездов. Так что говорить о явной победе гостей рановато, фаворита в таком противостоянии выделить трудно. Мы бы остановились на ставке «тотал больше 5.5 шайбы» за 1.70.

Команды неплохо забрасывают, особенно хорошо с этим дела обстоят у хозяев в последнее время. Не помогут сразу пять игроков основы, а ещё один — под вопросом, но особого преимущества гостям это не даст. Соперники по силам выглядят сейчас одинаково, даже пропустили почти поровну: 168 — хозяева и 166 — гости.

По заброшенным же «Вашингтон» даже лучше — 193 гола против 169. Так что остановимся на ставке на голы. Дело ещё в том, что тотал больше четырёх шайб был в пяти прошлых очных встречах в Канаде. На наш взгляд, стоит ожидать голевой матч. Александр Овечкин может выйти на единоличное третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

С «Ойлерз» не получилось, но «Ванкувер» регулярно пропускает — не менее трёх шайб в четырёх прошлых играх. У Овечкина же есть отличные партнёры, которые помогут отличиться. Ждём, что рекорд Яромира Ягра будет превзойдён в этом матче. Даже сам легендарный чешский нападающий мотивирует Александра Овечкина.

«Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 марта 2022 года

«Вашингтон» потихоньку начинает радовать своей игрой, осталось ещё и побеждать в каждом матче. А пока в противостоянии с «Ванкувером» явного фаворита выделить сложно. Соперники на подъёме, забрасывают много и исправно в каждой встрече. Так что пока остановимся на хорошем тотале на матч.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.