«Арсенал» — «Динамо». Фёдор Смолов не останется в долгу перед фанатами

12 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех туляков оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» 12 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Динамо» (12.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась финальная. 12 марта состоятся три встречи 21-го тура. В одной из них тульский «Арсенал» примет столичное «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Главный арбитр — Ян Бобровский.

«Арсенал» в зимнее трансферное окно заключил контракты с игроками казанского «Рубина» — левым защитником Даниилом Степановым и нападающим Джордже Деспотовичем. Однако покинули коллектив сразу пять футболистов, в том числе талантливый Даниил Хлусевич. Результативный хавбек перешёл в столичный «Спартак».



Потеря важного игрока отразилась на результатах. После возобновления сезона туляки не одержали ни одной победы. В последних матчах чемпионата России потерпели поражение от «Сочи» (0:2) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2). Также вылетели из Кубка страны, проиграв на стадии 1/8 финала «Алании» (0:1) из ФНЛ-1.



Наиболее интересна ничья с самарцами, так как она выделяется среди неудачных выступлений. «Крылья Советов» до встречи с подопечными Миодрага Божовича не имели официальной игровой практики после зимнего перерыва. Тем не менее выглядели на порядок сильнее. Нанесли больше ударов, больше владели мячом и были гораздо ближе к победе.

«Динамо» в зимнее трансферное окно усилилось нападающим московского «Локомотива» — Фёдором Смоловым. Болельщики очень тепло встретили игрока, за что получили соответствующую отдачу. Бомбардир своими голами помог раздобыть разгромные победы над «Химками» (3:0) в матче 19-го тура РПЛ и «Нижним Новгородом» (3:0) на стадии 1/8 финала Кубка России.

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А вот в матче последнего тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2) Смолов оказался бессилен. Красно-белые забили два мяча — на 26-й и 37-й минутах. Возможно, спастись от поражения удалось бы — бело-голубые нанесли немного больше ударов и даже порой смотрелись лучше. Однако красную карточку в добавленное к первому тайму время схлопотал Гильермо Варела, интрига была убита.

Подопечные Сандро Шварца по-прежнему располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и претендуют на золотые медали, но из-за неудачи придётся отыгрывать у лидирующего «Зенита» пять очков. В целом ресурсов для навязывания конкуренции хватает. Несмотря на разрешение ФИФА, никто из легионеров «Динамо» не ушёл. Главный тренер — в том числе. Немец предпочёл сконцентрироваться на работе и успехах клуба.



Потому, несмотря на поражение в столичном дерби, бело-голубые — фавориты грядущей встречи. Недавно Фёдор Смолов крайне положительно отозвался о Сандро Шварце. Восторг нападающего легко объясним, немец эмоционален и требователен, но качество футбола при нём заметно выросло.

К тому же москвичи потрясающе выступают на выезде: в девяти матчах чемпионата России одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели только два поражения. Туляки неплохо смотрятся на домашней арене, но верится в их успех (или хотя бы ничью) с трудом. В последней очной встрече они потерпели разгромное поражение со счётом 1:5. Возьмём П2 за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Динамо» 12 марта 2022 года

Тульский «Арсенал» возобновил сезон не лучшим образом, даже «Алании» из ФНЛ-1 уступил. Столичное «Динамо», напротив, выдало мощный рестарт. Оно обладает отличными ресурсами и может рассчитывать на Сандро Шварца. Поражение от «Спартака» — неудачное стечение обстоятельств. В последней встрече с туляками бело-голубые оказались сильнее, думаем, победят и в этот раз.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.78.

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