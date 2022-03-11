«Авангард» — «Ак Барс», 6-й матч. Дмитрий Квартальнов совершит маленькое чудо

12 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.59, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.58.

Что позволит «Ак Барсу» вернуть серию с «Авангардом» в Казань?

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 12 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.72. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.01.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (12.03.2022)

На 12 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи плей-офф, остальные пары уже завершили свои серии. На наш взгляд, стоит обратить внимание на противостояние между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Шестая игра пройдёт на льду «Арены-Балашихи» в Подмосковье. Счёт в серии 3-2 в пользу омичей.

Уже две встречи подряд «ястребы» не могут закончить начатое. Интрига в серии сохраняется. Сейчас «Ак Барс» на эмоциональном подъёме, но говорить о переходе инициативы пока рано. Две последние встречи прошли очень тяжело для обеих сторон. Казанцы вырывали победы в овертаймах — 3:2 и 4:3.



В последней встрече в победном голе ассистировал Тимур Билялов — голкипер казанцев. Таким даже НХЛ похвастаться может не всегда, а эмоций тратится здесь точно не меньше. Дмитрий Квартальнов смог настроить команду в непростой момент. Тем более что соперники играют в схожей манере, борьба ведётся на каждом кусочке льда.



Наконец-то казанцам удалось найти слабое место Шимона Грубеца, чего не хватало в первых трёх встречах. Они удачно совершают маленькие шаги для большой победы. Хотя стоит сказать, что по ходу серии выявить фаворита особо не получается. Обе команды готовы побеждать, но всё это упирается в вязкую борьбу и неуступчивость.

Из-за большого количества борьбы вытекает и обильное число удалений, которые, естественно, мешают играть оппонентам в полную силу. Отметим, что у «Ак Барса» и здесь прогресс. В последнем матче казанский клуб дважды реализовал большинство. Попыток было семь, но для победы хватило и этого.

Источник: некоторые российские игроки НХЛ думают получить убежище в США.

Плюс сами казанцы стали удаляться реже. Это также позволило улучшить результаты игры. Всё это в сумме положительно сказалось на двух последних победных матчах. Теперь снова ожидается переезд в Балашиху, где клубы не часто обмениваются большим количеством заброшенных шайб. При этом гости имеют пять побед в шести последних таких выездах.



Конечно, для подопечных Дмитрия Квартальнова это играет значительную роль. Впрочем, даже победные игры получились для них трудовыми, добыты были за пределами основного времени. Едва ли стоит ожидать, что «Ак Барс» справится в Балашихе быстрее, ведь Боб Хартли с омичами наверняка провёл беседу.



Мы бы рекомендовали взять тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.79. Последний раз больше четырёх шайб на двоих в основное время матчей на льду «Арены-Балашихи» соперники забрасывали в конце февраля 2019 года, то есть более трёх лет назад. С тех пор встречи в Подмосковье проходят исключительно сдержанно. Статус предстоящей игры тоже вынуждает действовать осторожно.

Для тех, кто любит более рискованные ставки, есть интересный вариант с итоговой победой «Ак Барса» за 1.93. Сейчас для казанцев наступил переломный момент: либо серия закончится в Балашихе, либо всё решится в седьмом матче серии, которая пройдёт в Казани. Конечно, омичи находятся в одной победе от выхода в следующий этап, однако эмоции сейчас играют за гостей. Мы бы рискнули и проверили их итоговую победу.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 12 марта 2022 года

«Ак Барс» на подъёме, а впереди, возможно, самый важный матч серии. Соперники неуступчивы. Правда, в Балашихе не выделяются голевой игрой. Скорее всего, опять будет победа в одну шайбу и, очень вероятно, не в основное время. На наш взгляд, здесь небольшое преимущество у казанцев, они одержали две победы подряд, находятся в отличном эмоциональном состоянии. Ждём переезд серии в Казань.



Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.93.

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