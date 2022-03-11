«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Лэмпарду досталось, Роналду — следующий

12 марта состоится матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 12 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (12.03.2022)

Первый месяц весны уже набрал ход. В чемпионскую гонку вернулась интрига, «Челси» попал под санкции, а лондонский «Арсенал» вновь вернулся на законное четвёртое место. Однако дальше — только интереснее. 12 марта состоятся три встречи 29-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

В матче последнего тура чемпионата Англии «красные дьяволы» разгромно уступили в дерби «Манчестер Сити» (1:4). Оппонент оказался на порядок сильнее. Если бы не старания Давида де Хеа, счёт был бы крупнее. Из-за травм встречу пропустили Рафаэль Варан и Криштиану Роналду. Впрочем, вряд ли они смогли бы чем-то помочь.



Криштиану Роналду имеет неплохую статистику: шесть голов в шести матчах Лиги чемпионов, а также девять голов и три результативные передачи за 23 матча АПЛ. Вот только в противостоянии 27-го тура чемпионата Англии с располагающимся в зоне вылета «Уотфордом» (0:0) португалец отличиться не сумел. Имел момент, но попал в штангу.



При Ральфе Рангнике манкунианцы в принципе не сильно радуют результативностью, особенно в матчах с равными по силе противниками. Например, сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый тайм провели ужасно, но во втором немецкий специалист воспользовался заменами и выцарапал ничью. На 80-й минуте забил юный талант — Энтони Эланга.

Рангник внимательно относится к стратегии и развитию молодёжи, но не всегда это приносит желаемые результаты. Недавно красные выбыли из Кубка Англии, уступив на стадии 1/16 финала «Мидлсбро» из Чемпионшипа (1:1, по пенальти 7:8). Проблема та же — мало голов. Да и статус немца, временно исполняющего обязанности главного тренера, нравится далеко не всем игрокам.



А вот «Тоттенхэм», кажется, разрешил проблемы с низкой функциональностью атакующего звена. В матче последнего тура чемпионата Англии крупно обыграл усилившийся в зимнее трансферное окно «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда (5:0). Несколькими встречами ранее разгромил «Лидс» (0:4), потерпел поражение от «Бёрнли» (0:1) и перехитрил лидирующий «Манчестер Сити» (3:2).



Неудача сильно выделяется из списка грандиозных успехов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Руководство лилово-белых после неудачного старта сезона приняло решение уволить с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту и заключило контракт с Антонио Конте. Итальянскому специалисту клуб достался в незавидном положении и с массой проблем.

Большую часть неполадок Конте сумел устранить, однако по сию пору в игре лондонцев проглядывается нестабильность. Не сказать, что часто. Тем не менее на стадии 1/8 финала Кубка Англии потерпели поражение от всё того же «Мидлсбро» (0:1 ДВ). Состав на матч был более чем боевой, но оппонент оказал неожиданно мощное сопротивление.



Также «шпоры» не преуспели в Кубке английской лиги. В полуфинальных матчах дважды уступили «Челси» (0:2 и 0:1). С другой стороны, во второй встрече был очевиден прогресс. Конте заслуживает похвалы, его подопечные выглядели увереннее. Много атаковали и могли даже выиграть, но подвела реализация. Сейчас с ней вроде как проблем нет.



Зато есть трудности у «красных дьяволов», которые за последние два матча АПЛ забили только один мяч. Последняя очная встреча завершилась их разгромной победой (3:0). В этот раз вряд ли удастся повторить успех. Дело ещё в том, что Криштиану Роналду не до конца оправился от травмы. Игрок заявил, что два месяца играл через боль.

Португалец провёл индивидуальную тренировку. Даже если выйдет на поле, ждать от него больших подвигов, наверное, не стоит. К тому же «Тоттенхэм» сейчас выглядит более слаженным коллективом. На матчи с крепкими соперниками, судя по последним результатам, настраиваться умеет. Потому возьмём Х2 за коэффициент 1.78. Без очков, на наш взгляд, гости остаться не должны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 12 марта 2022 года

В последних турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» выступил намного хуже лондонцев. Очевидно, испытывает проблемы с результативностью. Прогресс молодёжи не может не радовать, но результаты говорят сами за себя. «Тоттенхэм» порой нестабилен, но под руководством Антонио Конте выглядит очень грозно. Не боится сильных оппонентов и зачастую радует большим количеством голов. Думаем, гости как минимум не проиграют.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.78.