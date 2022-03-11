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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм», 12 марта 2022 года, прогноз и ставка на матч АПЛ, во сколько начало, где смотреть

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Лэмпарду досталось, Роналду — следующий
Михаил Коробов
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12 марта состоится матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 12 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (12.03.2022)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
12 марта 2022, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Первый месяц весны уже набрал ход. В чемпионскую гонку вернулась интрига, «Челси» попал под санкции, а лондонский «Арсенал» вновь вернулся на законное четвёртое место. Однако дальше — только интереснее. 12 марта состоятся три встречи 29-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».

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В матче последнего тура чемпионата Англии «красные дьяволы» разгромно уступили в дерби «Манчестер Сити» (1:4). Оппонент оказался на порядок сильнее. Если бы не старания Давида де Хеа, счёт был бы крупнее. Из-за травм встречу пропустили Рафаэль Варан и Криштиану Роналду. Впрочем, вряд ли они смогли бы чем-то помочь.

Криштиану Роналду имеет неплохую статистику: шесть голов в шести матчах Лиги чемпионов, а также девять голов и три результативные передачи за 23 матча АПЛ. Вот только в противостоянии 27-го тура чемпионата Англии с располагающимся в зоне вылета «Уотфордом» (0:0) португалец отличиться не сумел. Имел момент, но попал в штангу.

При Ральфе Рангнике манкунианцы в принципе не сильно радуют результативностью, особенно в матчах с равными по силе противниками. Например, сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый тайм провели ужасно, но во втором немецкий специалист воспользовался заменами и выцарапал ничью. На 80-й минуте забил юный талант — Энтони Эланга.

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Рангник внимательно относится к стратегии и развитию молодёжи, но не всегда это приносит желаемые результаты. Недавно красные выбыли из Кубка Англии, уступив на стадии 1/16 финала «Мидлсбро» из Чемпионшипа (1:1, по пенальти 7:8). Проблема та же — мало голов. Да и статус немца, временно исполняющего обязанности главного тренера, нравится далеко не всем игрокам.

А вот «Тоттенхэм», кажется, разрешил проблемы с низкой функциональностью атакующего звена. В матче последнего тура чемпионата Англии крупно обыграл усилившийся в зимнее трансферное окно «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда (5:0). Несколькими встречами ранее разгромил «Лидс» (0:4), потерпел поражение от «Бёрнли» (0:1) и перехитрил лидирующий «Манчестер Сити» (3:2).

Неудача сильно выделяется из списка грандиозных успехов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Руководство лилово-белых после неудачного старта сезона приняло решение уволить с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту и заключило контракт с Антонио Конте. Итальянскому специалисту клуб достался в незавидном положении и с массой проблем.

Большую часть неполадок Конте сумел устранить, однако по сию пору в игре лондонцев проглядывается нестабильность. Не сказать, что часто. Тем не менее на стадии 1/8 финала Кубка Англии потерпели поражение от всё того же «Мидлсбро» (0:1 ДВ). Состав на матч был более чем боевой, но оппонент оказал неожиданно мощное сопротивление.

Также «шпоры» не преуспели в Кубке английской лиги. В полуфинальных матчах дважды уступили «Челси» (0:2 и 0:1). С другой стороны, во второй встрече был очевиден прогресс. Конте заслуживает похвалы, его подопечные выглядели увереннее. Много атаковали и могли даже выиграть, но подвела реализация. Сейчас с ней вроде как проблем нет.

Зато есть трудности у «красных дьяволов», которые за последние два матча АПЛ забили только один мяч. Последняя очная встреча завершилась их разгромной победой (3:0). В этот раз вряд ли удастся повторить успех. Дело ещё в том, что Криштиану Роналду не до конца оправился от травмы. Игрок заявил, что два месяца играл через боль.

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Португалец провёл индивидуальную тренировку. Даже если выйдет на поле, ждать от него больших подвигов, наверное, не стоит. К тому же «Тоттенхэм» сейчас выглядит более слаженным коллективом. На матчи с крепкими соперниками, судя по последним результатам, настраиваться умеет. Потому возьмём Х2 за коэффициент 1.78. Без очков, на наш взгляд, гости остаться не должны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 12 марта 2022 года

В последних турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» выступил намного хуже лондонцев. Очевидно, испытывает проблемы с результативностью. Прогресс молодёжи не может не радовать, но результаты говорят сами за себя. «Тоттенхэм» порой нестабилен, но под руководством Антонио Конте выглядит очень грозно. Не боится сильных оппонентов и зачастую радует большим количеством голов. Думаем, гости как минимум не проиграют.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.78.

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