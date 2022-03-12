«Крылья Советов» — «Зенит». Иван Сергеев не пожалеет бывшую команду

13 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех самарцев оценён экспертами в 6.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 13 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (13.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя. 13 марта состоятся три встречи 21-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре сразятся «Крылья Советов» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Главный арбитр — Антон Фролов.

В зимнее трансферное окно самарцы не побоялись продать лидеров. Команду покинули Иван Сергеев, Данил Пруцев и Никита Чернов. Впрочем, новички тоже имеются. Присоединились к коллективу Фернандо Костанца из «Шерифа», Иван Игнатьев из «Рубина» и Илья Гапонов из «Спартака».



Времени на адаптацию у новичком толком не было. «Крылья Советов» провели только один матч после возобновления сезона. В противостоянии 20-го тура чемпионата России сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2). Владели инициативой, много атаковали и в целом выглядели лучше, однако к середине второго тайма проигрывали со счётом 1:2.



Оба гола подопечные Игоря Осинькина пропустили из-за ошибок Костанцы. Бразилец отыграл на неродной позиции от звонка до звонка и совершил три серьёзные оплошности. За две из них туляки наказали. В роли спасителя выступил другой новичок — Иван Игнатьев. Нападающий за два года в «Рубине» забил всего три гола. Зато в дебютном матче за самарцев забил после 12 минут на поле.

Результативного нападающего «Крыльям Советов» очень не хватало. Располагая добротными ресурсами, создавая много моментов у ворот оппонентов, забили только 24 мяча за 19 матчей чемпионата России. Иван Сергеев после сумасшедшего сезона в ФНЛ особо не помогал. Пропустили практически столько же — 20. Потому располагаются в середине турнирной таблицы.



«Зенит» зимой тоже расстался с одним из лидеров — Сердаром Азмуном, однако на результатах его уход не сказался. Рестарт сезона выдался на славу: одержал победы в последних двух матчах РПЛ над «Рубином» (3:2) и «Уфой» (2:0), а также крупно одолел «КАМАЗ» (6:0) в 1/8 финала Кубка России.



На замену Азмуну были приобретены Иван Сергеев как раз из «Крыльев Советов» и Юри Алберто из «Интернасьонала». Нападающие быстро адаптировались в новой команде и уже отметились результативными действиями. Своими голами принесли победу над казанцами. Бразилец открыл счёт, а россиянин вырвал победу в добавленное ко второму тайму время.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Сергей Семак зачастую использует схему с тремя защитниками и тремя нападающими. Потому его подопечные забивают очень много и часто. За 20 матчей чемпионата России наколотили аж 49 мячей — больше всех. 10 из них записал на свой счёт Артём Дзюба.

Недавно нападающий забил юбилейный гол «Зенита» на домашнем стадионе. После чего заявил, что заинтересован в возвращении в сборную. Валерий Карпин не стал исключать такого варианта развития событий. Тренер порекомендовал футболисту усерднее тренироваться. Так что на ближайшее будущее Дзюба наверняка особенно мотивирован и заряжен.



Самарцы выглядели симпатично в матче с «Арсеналом», но продемонстрировали своё слабое звено. Пока что им является новичок Костанца и плохая реализация. Бразильский футболист, в отличие от Ивана Игнатьева, заключил долгосрочный контракт с клубом. Вряд ли у Игоря Осинькина есть иной выбор, кроме как наигрывать бразильца с основным составом.



Игровой практики после перерыва у новобранцев клуба из Самары было совсем немного. А вот петербуржцы успели сыграть три матча во всех соревнованиях. Порадовали результативностью и высоким качеством футбола. А разве могло быть иначе? Они возглавляют турнирную таблицу РПЛ и обладают огромными ресурсами.

Думаем, в предстоящем матче в качестве ставки можно взять П2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.72 или даже Ф2 (-1) за коэффициент 1.75. Петербуржцы, несмотря на всю активность и смелость самарского клуба, оправданно выглядят фаворитами. А после осечки «Динамо» нельзя допускать осечки самим.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 13 марта 2022 года

«Крылья Советов» после рестарта сезона провели только одну встречу. При этом с трудом выцарапали ничью. На дистанции успехи не сильно лучше, проблема заключается в относительно низкой реализации. «Зенит», в свою очередь, одержал три результативные победы подряд во всех соревнованиях. Алберто и Сергеев быстро заполнили пустоту после ухода Азмуна. Последняя очная встреча закончилась в пользу гостей со счётом 2:1. Думается, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.72.