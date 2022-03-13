Месси после поражения от «Реала», «Спартак» — «Краснодар» в РПЛ: что смотреть 13 марта

Начало первого месяца весны ознаменовалось, мягко говоря, не самыми приятными событиями. Благо на фоне огромного количества острых политических новостей можно хоть немного перевести дух в мире спорта. Спортивный сезон продолжается. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 13 марта.

На что ставить в футболе 13 марта

21-й тур чемпионата России продолжается. Сегодня пройдут сразу четыре встречи. «Урал» примет «Ахмат» (стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск), «Химки» на своём поле сыграют с «Сочи» (14:00 мск), а «Крылья Советов» в Самаре попробуют отобрать очки у грозного «Зенита» (16:30 мск). Петербуржцы, кстати, по-прежнему возглавляют таблицу.

Вишенкой на торте станет противостояние «Спартака» и «Краснодара». Оно пройдёт на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск. Однако краснодарцам сейчас немного не до принципиальных сражений. Команду Сергея Галицкого покинули легионеры, которые были лидерами. А вот красно-белые завелись не на шутку — в прошлом туре остановили «Динамо».

«Арсенал» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ.

Английская Премьер-лига тоже уготовила много интересных встреч. Хотя среди прочих выделяется матч «Арсенал» — «Лестер», он начнётся в 19:30 мск. Лондонцы вернулись на четвёртую строчку в турнирной таблице, они вовсю претендуют на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. А вот «лисам» не позавидуешь, этот сезон для них получается провальным.

Отдельного внимания заслуживает чемпионат Франции, а именно встреча «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» (15:00 мск). Из-за вылета из Лиги чемпионов парижские фанаты обозлились на родной клуб, а жирондинцы из добротного середняка в этом сезоне превратились в глубокого аутсайдера и рискуют вылететь из французской элиты. Посмотрим, справится ли Лионель Месси.

На что ставить в хоккее 13 марта

В Кубке Гагарина небольшая пауза, поэтому всё внимание — на Национальную хоккейную лигу. Сегодня вечером состоятся два матча регулярного чемпионата.

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«Питтсбург Пингвинз» и Евгений Малкин дома сыграют с «Каролиной Харрикейнз» (начало — в 20:00 мск), а «Баффало Сэйбрз» примет «Торонто Мэйпл Лифс» (23:00 мск).

На что ставить в теннисе 13 марта

Мужчины на Индиан-Уэллсе добрались до второго круга. Отдельное внимание, разумеется, стоит уделить выступлению российских спортсменов. Андрей Рублёв сразится на корте с немцем Домиником Кёпфером, а Аслану Карацеву выпал жребий играть с американцем Стивом Джонсоном. Начнут оба не ранее 22:00 мск.

Россиянки Людмила Самсонова, Анна Калинская и Дарья Касаткина также продолжают борьбу на турнире в США. Самсонова сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, Калинская — с Сораной Кырстей из Молдавии, а Касаткина попробует пройти Анжелику Кербер из Германии. Начало — также не ранее 22:00 мск.

На что ещё ставить 13 марта

В Единой лиге ВТБ продолжается регулярный сезон. Сегодня состоятся две встречи. Пермская «Парма» сыграет дома с «Автодором» из Саратова (начало встречи — в 13:00 мск), а белорусский «Цмоки-Минск» примет казахстанскую «Астану» (15:00 мск). Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему казанский УНИКС.



В регулярном чемпионате НБА пройдут три встречи: «Бруклин Нетс» сыграет с «Нью-Йорк Никс» (20:00 мск), «Детройт Пистонс» примет «Лос-Анджелес Клипперс» (22:00 мск), а «Даллас Маверикс» отправится в гости к «Бостон Селтикс» (22:30 мск).



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