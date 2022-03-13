«Динамо» — «Северсталь», 7-й матч. Андрей Разин дождался!

14 марта состоится седьмой матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а успех «Северстали» оценён экспертами в 3.96.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 14 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (14.03.2022)

14 марта в Континентальной хоккейной лиге состоится заключительный матч серии между московским «Динамо» и «Северсталью». Он пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве и завершит первый раунд Кубка Гагарина. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт после шести встреч равный: 3-3. Впереди решающая игра.

Здесь расклад сил с самого начала был немного на стороне «Динамо». Всё же бело-голубые были хороши во время неполной регулярки. Однако подопечные Андрея Разина во время регулярки тоже показали отличный хоккей. Молодые игроки подтянули уровень, стали играть наравне с более мастеровитыми командами.



В противостоянии с москвичами даже не было намёка на то, что эта серия закончится быстро. Прошлогоднюю серию Андрей Разин, к слову, хорошо помнит. С первого матча череповчане выстраивали игру по-своему, гнули линию. Впрочем, как это бывает, после двух побед «Динамо» начало перетаскивать инициативу на свою сторону.



Перед шестым матчем счёт в серии стал 3-2 в пользу москвичей, так что у череповчан не было выбора. Они выиграли со счётом 3:2 и довели серию до предела. Третий период получился непростым для обеих сторон. Москвичи попали в створ семь раз за последнюю 20-минутку, а череповчане — всего пять.

Как в лучших традициях, теперь валерьянки придётся выпить много. Нас ждёт седьмой матч серии. Здесь нужно отметить, что у обеих команд отлично работает нападение. За шесть игр ни разу тотал не был ниже четырёх шайб, а в Москве до этого вовсе забросили 23 шайбы на двоих. На наш взгляд, стоит ждать похожего и в заключительной встрече.



Конечно, пройти в следующий этап хотят и те и другие, но смогут лишь одни. На стороне «Динамо» более мастеровитый состав и опыт. Зато у «Северстали» подросшая боевая молодёжь, которая не боится творить историю. Если рассматривать проблемные места, то у москвичей это вратарская линия.

Гости тоже не могут похвастаться надёжностью, хотя Дмитрий Шугаев пробовал свои силы в сборной. В пятом матче дважды отразил буллит, заменив Владислава Подъяпольского, который не смог удержать ворота нетронутыми (2:5). Удаления тоже не самая хорошая сторона обеих команд. Лишь в прошлой игре бело-голубые улучшили этот компонент.



На наш взгляд, выделить фаворита сложно, хотя мотивации у «Северстали» за прошлогодний плей-офф достаточно. Пора вернуть долг «Динамо», но получится ли — пока неясно. Мы бы остановились на ставке «тотал больше 5 шайб» за коэффициент 1.82. Вариант посмелее — «обе забьют и «Северсталь» не проиграет» за 2.36.



Всё-таки с такой мастеровитой командой, как «Динамо», добраться до седьмого матча и иметь хорошие шансы на выход в следующую стадию — это уже круто. На стороне гостей будут отличная мотивация и эмоциональное состояние. Всё же добыли две победы в гостях до этого.

Думается, выиграет более удачливый, но характер встречи останется прежним. Соперники будут иметь моменты, забросят минимум по две шайбы. Главный тренер «Северстали» считает, что седьмая игра — самое интересное, что может быть. Не спорим. Ждём от команд хорошего хоккея и голов.

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 14 марта 2022 года

Последний матч противостояния. Самая затяжная серия этого плей-офф, но тем интереснее. Обе команды не уступают друг другу ни капли. С учётом неуступчивости обеих фаворита выделить сложно, зато ждём обилие шайб даже в решающей встрече. Забрасывали «Динамо» и «Северсталь» друг другу прилично.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.82.