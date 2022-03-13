«Мальорка» — «Реал». Карим Бензема подтвердит своё величие

14 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Мальорки» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Реал» 14 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Мальорка» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Реал» (14.03.2022)

В самом разгаре Лига чемпионов. Многие команды уже прошли в следующую стадию евротурнира, а некоторые только готовятся к столкновениям в ответных матчах. На этом фоне не стоит забывать о внутренней арене. 14 марта в испанской Примере состоится встреча, которая закроет программу 28-го тура. На стадионе «Иберостар» местная «Мальорка» примет мадридский «Реал».

Недавно «Реал» одержал волевую победу над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане в первом тайме смотрелись намного лучше и закономерно уходили на перерыв, имея преимущество по общему счёту 2:0. Но оправившийся от травмы Карим Бензема оформил хет-трик во втором тайме и вывел свою команду в четвертьфинал.



Француз имеет потрясающую статистику. За семь матчей евротурнира забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. За 24 матча в Ла Лиге записал на свой счёт 20 голов и 10 голевых передач. Без форварда «сливочные» вылетели из Кубка Короля, уступив «Атлетику» из Бильбао (0:1), и сыграли вничью с «Вильярреалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.



Зато после возвращения Бензема в строй без труда одержали победы в трёх последних турах Ла Лиги. Сначала разгромили «Алавес» (3:0), затем обыграли «Райо Вальекано» (1:0) и одержали ещё одну разгромную победу над «Реалом Сосьедад» (4:1). Во всех случаях француз отметился результативными действиями.

Впрочем, похвалы заслуживает весь коллектив. В том числе Карло Анчелотти. Благодаря грамотному руководству итальянского специалиста мадридцы одержали победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетиком» Б (2:0) и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с солидным отрывом от догоняющей «Севильи».



У «Мальорки» менее завидное положение в турнирной таблице Ла Лиги. Занимает 16-ю строчку с 26 очками и претендует разве что на вылет во второй по силе дивизион Испании. Более того, в последних четырёх матчах потерпела поражения. Сначала от «Бетиса» (1:2), затем — «Валенсии» (0:1), «Реала Сосьедад» (0:2) и «Сельты» (3:4).

За бойкость красно-чёрным стоит отдать должное. Соперники попались очень крепкие. Весьма показательно то, что уступили с минимальным перевесом. Из Кубка Короля тоже вылетели, но добрались аж до 1/4 финала. Проиграли «Райо Вальекано» (0:1). Оппонент больше владел мячом и нанёс больше ударов, однако забить сумел только с пенальти.



Тем не менее на дистанции успехи подопечных Луиса Гарсии Пласа совсем не внушают доверия. За 27 туров чемпионата Испании одержали только шесть побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели сразу 13 поражений. При этом пропустили целых 45 мячей, а забили только 26.



«Галактикос» за этот период наклепали 56 голов — больше всех. За весь сезон потерпели только пять поражений в официальных соревнованиях и шесть раз сыграли вничью. В остальных случаях играли строго на победу. В последней очной встрече крупно обыграли «киноварных» — 6:1. Думаем, в этот раз тоже не станут скромничать. Возьмём Ф2 (-1) за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Мальорка» — «Реал» 14 марта 2022 года

«Мальорка» дала мощный отпор в последних матчах Ла Лиги, но во всех проиграла. На дистанции тоже имеет неубедительные успехи, пропускает очень много. «Реал», в свою очередь, является самой результативной командой первенства. Наверняка воодушевлён выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов и может похвастаться отличной формой Карима Бензема. В последней очной встрече одержал крупную победу, думаем, в этот раз будет что-по похожее.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.92.