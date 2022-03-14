Карпин против Слуцкого, Даниил Медведев в Индиан-Уэллсе: что смотреть 14 марта

Начало первого месяца весны ознаменовалось, мягко говоря, не самыми приятными событиями. Благо на фоне огромного количества острых политических новостей можно хоть немного перевести дух в мире спорта. Спортивный сезон продолжается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 14 марта.

На что ставить в футболе 14 марта

Пришла пора завершать 21-й тур чемпионата России, честь сделать это выпала «Рубину» и «Ростову». Лучше вывески просто не придумать — вернувшийся на пост главного тренера ростовчан Валерий Карпин против Леонида Слуцкого, руководящего казанцами.

Прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» с коэффициентом 2.12.

Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обе команды в последние дни потеряли нескольких легионеров, но всё равно посмотреть тут будет на что.

Положение у ростовчан незавидное: идут в зоне стыковых игр, потеряли ряд ведущих игроков. Единственный положительный момент — возвращение Карпина, который из-за ситуации в сборной решил вернуться в клуб. Возможно, это встряхнёт команду. Однако казанцы качественно усилились зимой, на своём поле просто так сорить очками не станут.



В английской Премьер-лиге подошёл к концу 29-й тур, сегодня состоится всего одна встреча. «Манчестер Сити», лидирующий в первенстве с 69 очками в активе, отправится в гости к смелому «Кристал Пэлас». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Начало запланировано на 23:00 мск.

При желании можно обратить внимание на встречу 28-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и мадридским «Реалом». Она также стартует в 23:00 мск. Мадридцы на прошлой неделе выбили «ПСЖ» (0:1, 3:1) из Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира. Автором хет-трика стал Карим Бензема. А ещё «сливочные» лидируют в Ла Лиге. Кажется, «островитянам» не поздоровится.

На что ставить в хоккее 14 марта

Сегодня завершится первый раунд Кубка Гагарина. Во всех парах уже выявили сильнейших — остались только «Динамо» и «Северсталь», которые дотянули до седьмой, заключительной встречи. Она пройдёт в Москве на льду «ВТБ Арены». Первое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

Москвичи отыгрались с 0-2 в серии и перед шестым матчей вели 3-2, однако череповчанам удалось взять шестой матч. Характерной чертой противостояния стала достаточно высокая результативность.

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Ни разу за это время соперники не забрасывали на двоих менее четырёх шайб в основное время. Ждём голов и в решающей битве.

На что ставить в теннисе 14 марта

Даниил Медведев уже одержал первую победу в статусе лучшего теннисиста мира — во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Теперь россиянину предстоит встреча с Гаэлем Монфисом.

Опытный француз во втором круге обыграл 40-го номера рейтинга, серба Филипа Краиновича в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Матч третьего круга между Медведевым и Монфисом пройдёт 14 марта. Начало — не ранее 22:00 мск.

На что ставить в баскетболе 14 марта

Поклонники баскетбола продолжают следить за Единой лигой ВТБ. Сегодня пройдут следующие встречи: «Нижний Новгород» примет УНИКС (начало — в 19:00 мск), а «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА (20:00 мск).



Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему казанский УНИКС. Столичный ЦСКА располагается на второй строчке, а петербургский «Зенит» — на третьей. Нижегородцы находятся на седьмом месте.

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