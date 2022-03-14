«Аякс» — «Бенфика». Этот матч разубедит вас смотреть «МЮ» — «Атлетико»

15 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика». Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех португальцев оценён экспертами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Отец Месси пытается договориться о возвращении сына в «Барселону».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика» 15 марта 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика» (15.03.2022)

Первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов уже определились, имена остальных мы узнаем на этой неделе. Во вторник состоятся две встречи. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в Англии примет мадридский «Атлетико», а португальская «Бенфика» будет гостить в Амстердаме у местного «Аякса». Обе встречи стартуют в 23:00 мск.

Придётся выбирать. Хотя, откровенно говоря, это ещё вопрос — какая вывеска ярче. Противостояние в Манчестере по именам, несомненно, даёт фору, однако первый матч голландцев и португальцев получился гораздо зрелищнее. Он прошёл 23 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершился результативной ничьей — 2:2.



Несмотря на статус гостей, подопечные Эрика тен Хага, которого СМИ, к слову, сватают как раз в «МЮ», с первых минут обозначили свою позицию. Высоко прессинговали и не стеснялись создавать моменты. На 18-й минуте Душан Тадич закономерно и даже как-то буднично открыл счёт. Впрочем, хозяева ответили спустя восемь минут.



В целом в первом тайме перевес по голевым ситуациям был на стороне голландцев. Довольно оперативно, на 29-й минуте, они вернули себе преимущество в счёте — отличился феноменальный Себастьен Аллер. До 72-й минуты лиссабонцы уступали, однако вышедший на замену Роман Яремчук спас положение, опередив защитника и голкипера.

Есть вероятность, что в ответной встрече украинец своей команде помочь не сможет. Игру «Бенфики» с «Визелой» (1:1) в последнем туре чемпионата Португалии он пропустил из-за болезни. С другой стороны, есть Таарабт, Вайгль и Рафа Силва. Лидеры в строю. Не сможет сыграть из-за проблем с бедром разве что Сеферович, хотя атака и без того насыщена.



У «Аякса» проблемных мест чуть больше, но Тадич, Аллер, Антони и Онана должны быть в строю. Вообще, после внушительной распродажи голландцы довольно быстро собрали новый состав, который крайне уверенно чувствует себя в Лиге чемпионов. Достаточно вспомнить, что групповой этап завершили на первом месте, не потеряв ни одного очка.

Зарема Салихова: грамотно судить в России так и не научились.

Конечно, ни «Боруссия» Дортмунд, ни «Спортинг», ни «Бешикташ» не сумели показать свой уровень в полной мере. Однако забить 20 голов за шесть туров в такой сбалансированной группе — это круто. При Эрике тен Хаге «аяксиды» демонстрируют приятный атакующий футбол, не стесняются играть креативно, довольно высоко прессингуют.



Неудивительно, что букмекеры отдают им предпочтение в ответной встрече. Во-первых, они хороши. Во-вторых, в Португалии вполне могли забивать больше, чем два мяча. Например, в концовке первого тайма при счёте 2:1 Альварес попал в штангу, а Аллер не сумел добить в пустые. Спорить с аналитиками совсем не хочется.



Команда Нелсона Вериссимо заслужила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Проделала серьёзный путь с третьего квалификационного раунда. На стадии группового этапа громила «Барселону». И всё же, на наш взгляд, амстердамцы заслуженно идут фаворитами. Именно они и смогут добыть путёвку в четвертьфинал турнира.

Мы бы проверили комбинированную ставку «победа «Аякса» и обе забьют» за коэффициент 2.38. Наверняка подопечные Эрика тен Хага на правах хозяев и при поддержке родных трибун начнут активно и не станут отсиживаться. Однако списывать португальцев со счетов тоже не стоит. На свой гол наиграть они вполне могут.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика» 15 марта 2022 года

Соперники выдали отменный матч в Португалии, но теперь букмекеры отдают предпочтение голландцам. Мы бы не стали с ними спорить. «Аякс» крайне уверенно чувствует себя в Лиге чемпионов, Эрик тен Хаг быстро подготовил конкурентоспособный состав. «Бенфика» проделала долгий путь, заслужила выход из группы. Списывать со счетов её не стоит, но всё же, на наш взгляд, на своём поле амстердамцы выиграют.



Ставка: победа «Аякса» и обе забьют за 2.38.

Легенда «Аякса» вошёл в руководство амстердамского клуба.

Джикия рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона.

«Барселоне» покорился рекорд Ла Лиги в XXI веке.