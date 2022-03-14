«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Криштиану Роналду вернулся по-настоящему

15 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценен экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Атлетико» 15 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» — «Атлетико» (15.03.2022)

Первый месяц весны почти перевалил за экватор. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 15 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Олд Траффорд» сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В первом матче «красные дьяволы» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) в гостях. Первый тайм остался полностью за оппонентом. Во втором дела пошли на лад благодаря заменам, которые произвёл Ральф Рангник. На 80-й минуте забил Энтони Эланга. Немецкий специалист быстро разглядел в юном шведе талант и регулярно даёт ему игровое время.

Развитие футболистов — визитная карточка Рангника, для этого он и был приглашён в «Манчестер Юнайтед». Под его руководством появился прогресс в игре многих футболистов, однако одну проблему он не может решить по сию пору. Речь идёт о крепости оборонительной линии. Нередко немцу приходится переходить на схему с пятью защитниками, чтобы не пропустить.

У Давида де Хеа постоянно есть работа. Как бы ни старался испанский голкипер — сохранить ворота на замке удаётся крайне редко. За весь сезон во всех соревнованиях отстоял на ноль только девять раз. А за последние два матча чемпионата Англии в сетке ворот манкунианцев побывало шесть мячей. Сначала уступили «Манчестер Сити» (1:4), а затем обыграли «Тоттенхэм» (3:2).

В матче со «шпорами» победу удалось вырвать благодаря стараниям Криштиану Роналду.

Португалец не участвовал в дерби с «горожанами» из-за отъезда на родину для лечения травмы. По некоторой информации, 37-летний нападающий испытывал проблемы со сгибателем бедра и долгое время играл через боль. Зато сразу после возвращения оформил хет-трик.

«Атлетико» по ходу сезона частенько барахлил, однако сейчас выдаёт отличный отрезок. В последних четырёх матчах чемпионата Испании одержал победы над «Осасуной» (3:0), «Сельтой» (2:0), «Бетисом» (3:1) и «Кадисом» (2:1). Из-за отличных результатов закрепился на четвёртой строчке в таблице и имеет все шансы на борьбу за выход в Лигу чемпионов.

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Как видно, с результативностью проблемы отсутствуют. Более того, за 28 матчей Ла Лиги подопечные Диего Симеоне наклепали 52 мяча. Вот только пропустили за этот же период 36 — немало. В матчах с «Бетисом» и «Кадисом» аргентинский специалист даже предпочёл использовать схему с пятью защитниками. Не помогло, оппоненты сумели распечатать ворота Яна Облака.

С целью улучшить ситуацию мадридцы планируют заключить контракт с Винисиусом Тобиасом из донецкого «Шахтёра». Игрок может воспользоваться возможностью временного трудоустройства и приостановить контракт с украинским клубом. Таким образом, он будет доступен для аренды до конца сезона. Впрочем, за ним уже давно приглядывает «Реал».

Выявить фаворита грядущей встречи трудно. В первом матче, в Мадриде, «Атлетико» выглядел на порядок сильнее и диктовал свои условия. На «Олд Траффорд» история может сложиться совсем иначе. Дело ещё в том, что Криштиану Роналду очень мотивирован. На португальца нахлынула волна критики из-за того, что он пропустил дерби с «Манчестер Сити». Ответом на недовольство стал хет-трик «шпорам».

Впрочем, ставить на победу манкунианцев рискованно. Мадридцы точно не относятся к робкому десятку. Пусть и нередко пропускают, но в последних четырёх матчах Ла Лиги выступили замечательно. У «красных дьяволов» тоже есть проблемы в обороне, зато нападение функционирует как надо. Последняя очная встреча завершилась голами с обеих сторон. Возьмём «обе забьют» и сейчас. Коэффициент — 1.95.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» 15 марта 2022 года

Оба коллектива могут похвастаться хорошей результативностью, но испытывают проблемы оборонительного характера. «Манчестер Юнайтед» наверняка поймает кураж после победы над «Тоттенхэмом» и будет воодушевлён достижениями одного из лидеров — Роналду. «Атлетико» здорово выступил в последних турах Ла Лиги, регулярно забивал, но и сухим из воды выходил не всегда. Последняя очная встреча ознаменовалась голами с обеих сторон, думаем, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.95.

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