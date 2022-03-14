«Ювентус» — «Вильярреал». Не расстраивайте Джорджо Кьеллини

Легендарный защитник не выигрывал Лигу чемпионов, но считает, что в этом году туринцы могут попробовать.

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех испанцев оценен экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал» 16 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал» (16.03.2022)

Первый месяц весны радует интересными противостояниями. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 16 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Альянц» сразятся «Ювентус» и «Вильярреал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Старая синьора» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии с 56 очками. От лидирующего «Милана» отстаёт на семь баллов, от догоняющей «Аталанты» держит отрыв в восемь баллов. У бергамасков есть матч в запасе, но в целом положение улучшилось. Вероятность завершить сезон в топ-4 и принять участие в Лиге чемпионов велика.

В текущем розыгрыше евротурнира успехи туринцев хороши. Вышли в плей-офф с первой позиции, а в первом матче 1/8 финала сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1). Уже на первой минуте матча забил Душан Влахович. Нападающий перешёл в зимнее трансферное окно из «Фиорентины» и быстро освоился в новом коллективе. Даже был признан лучшим игроком клуба по итогам февраля.

Серб имеет потрясающую статистику: за 27 матчей Серии А забил 20 голов и отдал две голевые передачи. Впрочем, в матче последнего тура чемпионата Италии «Ювентус» одержал уверенную победу над «Сампдорией» (3:1) по сути без поддержки 22-летнего бомбардира. Дубль оформил Альваро Мората. Результат говорит о том, что ресурсов более чем достаточно.

Также подопечных Массимилиано Аллегри стоит похвалить за прекрасную игру в обороне. За 29 матчей чемпионата Италии пропустили только 26 мячей. Большая часть из них прилетела в начале сезона, когда команда пребывала в кризисе и часто проигрывала. Итальянский специалист сумел отладить оборону и наверстать упущенное.

«Вильярреал» не так успешен. Располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Ла Лиги поодаль от еврокубковых соревнований. Выступает очень нестабильно, потому вряд ли сумеет подняться выше. В последних пяти турах сыграл вничью с ослабленным отсутствием Карима Бензема «Реалом» (0:0), разгромил «Гранаду» (4:1) и «Эспаньол» (5:1), уступил «Осасуне» (0:1) и перехитрил «Сельту» (1:0).

Результативностью порадовал только в противостояниях с аутсайдером первенства и нестабильным середняком. Удивила молодёжь: в противостоянии с «попугаями» покер оформил 19-летний Йереми Пино. В остальных случаях «жёлтая субмарина» выступила крайне прагматично. Хотя в зимнее трансферное окно усилилась Сержем Орье и Джовани Ло Чельсо. От новичков ощутимой пользы до сих пор нет.

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В Лиге чемпионов дела подопечных Унаи Эмери обстоят не сильно лучше. Уже на групповом этапе возникли трудности. Вышли в плей-офф со второй строчки, потерпев поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2 и 0:2) и сыграв вничью с «Аталантой» (2:2). В Кубке Короля тоже не преуспели. Вылетели на стадии 1/8 финала от хихонского «Спортинга» (1:2).

«Старая синьора» пятый год подряд не может выиграть в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, но остаётся при этом одним из фаворитов евротурнира. За последние 15 встреч Серии А не потерпела ни одного поражения: одержала 10 побед и пять раз сыграла вничью. Результаты достойные.

«Юве» выглядит фаворитом и грядущего матча, так как он состоится в Италии, на стадионе «Альянц». У «жёлтой субмарины» имеются серьёзные проблемы с выездами. За 13 встреч Ла Лиги в гостях потерпела пять поражений, столько же раз сыграла вничью и одержала только четыре победы. Думаем, можно взять П1 в основное время за коэффициент 1.94.

Тем более что настроены в туринском клубе довольно оптимистично. Легенда клуба Джорджо Кьеллини, например, ответил, что ни разу не выигрывал «ушастый» кубок, но в этом году его команда может попробовать. Да и испанцы сейчас менее стабильны.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал» 16 марта 2022 года

«Ювентус» может похвастаться качественным усилением в зимнее трансферное окно в лице Влаховича, огромными ресурсами и надёжной обороной, которая редко пропускает. Складывается впечатление, что он банально сильнее. «Вильярреал» в последних матчах Ла Лиги выступил не лучшим образом. Регулярно испытывает проблемы с сильными соперниками и при этом плохо выступает на выезде. Сделаем ставку на то, что хозяева победят в основное время.



Ставка: победа «Ювентуса» в основное время за коэффициент 1.94.

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