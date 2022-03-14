«Арсенал» — «Ливерпуль». Юрген Клопп побережёт главный козырь

16 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 16 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (16.03.2022)

Еврокубковые соревнования радуют накалом страстей и звучными вывесками. Впрочем, на внутренней арене тоже есть на что посмотреть. 16 марта состоится перенесённая встреча 27-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Арсенал» в последних пяти турах чемпионата Англии одержал победы над «Вулверхэмптоном» (1:0 и 2:1), «Брентфордом» (2:1), «Уотфордом» (3:2) и ослабленным отсутствием Джейми Варди «Лестером» (2:0). Благодаря успешным выступлениям поднялся на четвёртую строчку в таблице и продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов.



В других соревнованиях подопечные Микеля Артеты не преуспели. Из Кубка Англии вылетели ещё на стадии 1/32 финала, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) из Чемпионшипа. Кубок английской лиги покинули, уступив в ответной полуфинальной встрече «Ливерпулю» (0:2). Обусловлены результаты банальной нехваткой ресурсов.



В летнее трансферное окно лондонцы планируют усилиться сразу шестерыми футболистами. По некоторой информации, они заинтересованы в приобретении двух нападающих, полузащитника, вингера, левого центрального защитника и правого защитника. Впрочем, до лета ещё долго, а свежая кровь не помешает сейчас.

Подопечные Юргена Клоппа выглядят на порядок сильнее. Они одержали победы в последних восьми турах АПЛ и закрепились на второй строчке турнирной таблицы. От возглавляющего таблицу «Манчестер Сити» отстают всего на три пункта. При этом имеют великолепную статистику: за 28 матчей пропустили только 20 мячей, а забили 73 — больше всех.



20 из них записал на свой счёт великолепный Мохамед Салах, по 12 — у Диогу Жоты и Садио Мане. Трио нападающих возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Англии и прекрасно взаимодействует на поле. В том числе благодаря их стараниям красные вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места и прорвались в 1/4 финала, одолев «Интер» (2:1 по сумме двух матчей).

Одну из ключевых ролей в успехе сыграл Юрген Клопп. Немецкий специалист грамотно распоряжается имеющимися ресурсами и преуспевает во всех соревнованиях. Недавно его подопечные одержали победу в финале Кубка лиги над «Челси» (0:0, по пенальти — 11:10). Одним из героев встречи стал второй голкипер команды — Кивин Келлехер.



В Кубке Англии тоже порядок. Мерсисайдцы вышли в 1/4 финала, одержав верх на предыдущих стадиях над «Шрусбери Таун» (4:1), «Кардифф Сити» (3:1) и «Норвичем» (2:1). В последнем случае дублем отметился японский нападающий Такуми Минамино. Нападающий может очень пригодиться в грядущей встрече, так как Салах получил повреждение в матче последнего тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0).



С другой стороны, отсутствие египтянина не должно сильно сказаться на результате. Когда Салах вместе с Садио Мане отбыли на Кубок Африки, их замечательно замещал Диогу Жота. Португалец помог красным обыграть в ответном полуфинальном матче как раз «Арсенал» (2:0). К тому же в зимнее трансферное окно коллектив усилился Луисом Диасом.

Колумбиец тоже радует результативностью. В противостоянии последнего тура АПЛ с «Брайтоном» именно он записал на свой счёт победный гол на 19-й минуте, хотя его новый сокомандник — Мохамед Салах — упрочил преимущество на 61-й минуте с пенальти. На наш взгляд, можно взять П2 за коэффициент 1.92.



Дело ещё в том, что в последних четырёх очных встречах мерсисайдцы одержали три уверенные победы и лишь раз сыграли вничью. Более того, в текущем сезоне потерпели лишь три поражения во всех официальных соревнованиях и семь раз сыграли вничью. Остальное — победы. Форма отличная. Да и с мотивацией проблем возникнуть не должно — чемпионская гонка продолжается.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 16 марта 2022 года

«Арсенал» здорово выступил в последних матчах АПЛ, однако для противостояния крепким оппонентам и достижения успехов в других соревнованиях ему не хватает ресурсов. «Ливерпуль», в свою очередь, спокойно может обойтись даже без Салаха и Мане. Обладая огромными ресурсами, преуспевает во всех соревнованиях и демонстрирует великолепную результативность. История очных встреч на его стороне. Думается, снова окажется сильнее.

Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.92.