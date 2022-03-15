«МЮ» — «Атлетико», «Аякс» — «Бенфика» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 марта.
На что ставить в футболе 15 марта
Сегодня мы узнаем ещё двух четвертьфиналистов Лиги чемпионов. В Англии «МЮ» примет «Атлетико». В первой игре команда Диего Симеоне переигрывала «Юнайтед», но пропустила ответный мяч за 10 минут до конца матча. Так что преимущества нет ни у кого. Но за англичан трибуны «Олд Траффорд» и разыгравшийся Криштиану Роналду, сделавший на днях хет-трик в ворота «Тоттенхэма».
В Нидерландах «Аякс» встретится с «Бенфикой». Тут в первом матче тоже ничья – 2:2. И от этой игры точно стоит ждать голов. Однозначно рекомендуем к просмотру оба матча.
На что ставить в хоккее 15 марта
В КХЛ небольшой перерыв между первым и вторым раундами, так что всё внимание североамериканскому хоккею. Там сразу 11 матчей. «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным принимает «Айлендерс», ждём пополнения голевого и очкового баланса от Ови.
На что ещё ставить 15 марта
На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв сегодня сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, а Людмиле Самсоновой предстоит сразиться с Петрой Мартич.
В баскетбольной Евролиге сегодня «Жальгирис» в перенесённой игре примет «Олимпиакос». Три матча в Еврокубке, а в Лиге чемпионов «Летувос Ритас» встретится с испанским «Тенерифе».
В мужской волейбольной Суперлиге «Динамо-ЛО» примет «Факел».
- 15 марта 2022
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- 13 марта 2022
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