«Арсенал» — «Ливерпуль», «Ювентус» — «Вильярреал» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 марта.
На что ставить в футболе 16 марта
Сегодня день двух последних матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» практически обеспечил себе победу над «Лиллем», выиграв дома 2:0. У команды Томаса Тухеля финансовые проблемы, но французов «аристократы» обязаны проходить в любом случае. В другом матче «Ювентус» сыграет с «Вильярреалом». Там первый матч завершился вничью 1:1. «Юве» — фаворит, но Унаи Эмери знает, как играть в плей-офф еврокубков.
Однако главный матч дня пройдёт в АПЛ, где «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем». Команда Микеля Артеты бьётся за путевку в Лигу чемпионов, ну а мерсисайдцы пытаются догнать «Сити» в чемпионской гонке. Кому-то придётся притормозить. Кроме того, «Брайтон» примет «Тоттенхэм».
Почему «Ливерпуль» прервёт удачную серию «Арсенала» в АПЛ?
Один матч состоится сегодня и в Бундеслиге, там «Майнц» примет дортмундскую «Боруссию».
На что ставить в хоккее 16 марта
В КХЛ небольшой перерыв между первым и вторым раундами, так что и сегодня всё внимание североамериканскому хоккею. Там в ночь на четверг четыре матча. «Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Бостоном», «Оттава» примет «Коламбус», «Калгари» — «Нью-Джерси», а «Сиэтл» сразится с «Тампой».
На что ещё ставить 16 марта
Продолжается теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Из сегодяшних матчей выделим встречу обидчика Даниила Медведева Гаэля Монфиса с испанской звёздочкой Карлосом Алькарасом Гарфией.
Очередные матчи пройдут в баскетбольных Еврокубке и Лиге чемпионов. В мужской волейбольной Лиге чемпионов два ответных четвертьфинальных матча. В Германии «Берлин» примет «Трентино», а в Польше «Ястшембски» — «Чивитанову».
Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом второго раунда.
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