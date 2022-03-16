«Миннесота» — «Бостон». Кирилл Капризов устал отдуваться за всех

17 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.55, успех «Брюинз» идёт за 2.53. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» 17 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» 17 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Гол в первые 10 минут идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90.

«Миннесота» — «Бостон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.03.2022)

На 17 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано всего четыре встречи, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию Кирилла Капризова из «Миннесоты» и Давида Пастрняка из «Бостона», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание — в 2:30 мск.

«Миннесота» спустилась на шестую позицию в Западной конференции. В активе 72 очка в 58 встречах. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет уже 17 очков. Неудачная серия игр никак не закончится. Накануне проиграли «Нэшвиллу» (2:6), и это 10-е поражение в 14 последних встречах.

Статистика удручает, но даже с такими результатами говорить о вылете из зоны плей-офф рано, в запасе есть два очка и две игры. Кирилл Капризов в последней встрече результативными действиями не отметился, хотя важнее команде прибавить в обороне. В пяти прошлых играх — 27 пропущенных шайб, то есть больше пяти за игру.

У «Бостона» дела в Восточной конференции не лучше. Седьмая строчка и 79 очков в 60 играх. Однако последние встречи прошли куда лучше. В 12 играх клуб потерпел лишь два поражения. Накануне переиграли «Чикаго» (2:1 ОТ), а до этого — «Аризону» (3:2). Оборона в пяти прошлых встречах пропустила лишь 13 шайб, что вдвое меньше, чем у соперника.

А это уже показатель, с которым спорить трудно. Плюс в личных встречах в Сент-Поле у «Бостона» всё хорошо. Выиграли четыре из пяти последних матчей. При этом дома «Уайлд» проиграли четыре из пяти прошлых встреч в текущем сезоне НХЛ, а «Брюинз», наоборот, выиграли четыре на выезде за аналогичный период.

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Хотя букмекеры не могут выделить фаворита, на наш взгляд, с учётом недавних игр предпочтительнее смотрится «Бостон». Тем более что на выезде он забросил 23 шайбы за пять последних игр, с атакой проблем нет. А у «Миннесоты» дела никак не складываются. Благо хотя бы проблем с травмированными нет.

Мы бы остановились на ставке «обе забьют + победа «Бостона» за коэффициент 2.64». Всё-таки в личных встречах гости имеют перевес, да и на последнем отрезке смотрятся куда интереснее. Кирилл Капризов, конечно, попытается навязать борьбу, но против сбалансированной и атакующей команды это сделать будет очень трудно.

В гонке бомбардиров Кирилл превосходит лучшего бомбардира «Бостона» Давида Пастрняка (73 балла против 61), сыграв на три встречи меньше. Однако один в поле не воин, а игровые проблемы у «Миннесоты» имеются. Их нужно решать, иначе с такой обороной далеко не уехать. В этот раз ставим на гостей.

«Миннесота» — «Бостон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 марта 2022 года

«Миннесота» страдает из-за проблем с обороной, а «Бостон» прибавил. Имеет баланс в атаке и хорошую оборону. В Сент-Поле гости тоже играют лучше. При этом в последних играх «Миннесота» дома имеет отрицательную статистику. Соперник же, наоборот, на выезде играет уверенно. Поэтому остановимся на победе гостей. Сейчас они фавориты, на наш взгляд.

Ставка: обе забьют + победа «Бостона» за 2.64.

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