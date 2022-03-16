«Вест Хэм» — «Севилья». Про Николу Влашича никто не вспомнит

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех испанцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Севилья» 17 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Вест Хэм» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Севилья» (17.03.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 17 марта состоятся семь ответных встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Олимпийский» в Англии лондонский «Вест Хэм» примет «Севилью». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В последних пяти матчах чемпионата Англии «молотобойцы» выступили не лучшим образом. Сыграли вничью с «Лестером» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1), потерпели поражение от «Ливерпуля» (0:1), а также одержали победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Астон Виллой» (2:1). Нельзя сказать, что результаты плохие, но из-за потери очков спустились на шестую строчку.



Наиболее интересно противостояние с мерсисайдцами. Клуб из Лондона мог зацепиться на ничью, но подвела реализация. Красные совершили ошибку, неверно выстроив оффсайдную ловушку. Этим воспользовался Никола Влашич, присоединившийся к коллективу ещё в начале сезона. Тем не менее гол забить не удалось. Хорват перебросил голкипера, но из пустых ворот мяч выбил защитник.



Трансферная кампания «Вест Хэма» пока не приносит ощутимых результатов. За 27 матчей во всех соревнованиях Влашич забил только один мяч и отдал две голевые передачи. Другой новичок — Алекс Крал, перебравшийся зимой из московского «Спартака», — получил игровое время в шести противостояниях во всех соревнованиях, но результативными действиями не отметился.

Да и в принципе подопечные Дэвида Мойеса стали мало забивать. За последние девять матчей чемпионата Англии ни разу не поразили сетку ворот оппонентов больше двух раз. К обороне тоже есть претензии, пропускает регулярно. Вследствие выбыли из Кубка Англии, уступив не самому сильному «Саутгемптону» (1:3), и проиграли «Севилье» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



Испанцы смотрелись на порядок лучше англичан. Нанесли почти в два раза больше ударов, чаще владели мячом, меньше фолили и оставили после себя крайне приятное впечатление. Чудом не забили больше. Хулиану Лопетеги стоит отдать должное, испанский специалист построил коллектив, который способен бороться за медали.

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Результаты говорят сами за себя. В последних 14 матчах чемпионата Испании севильцы не потерпели ни одного поражения, но ничейных результатов многовато — семь штук. Обусловлены такие итоги крепкой оборонительной линией и не самым результативным нападением. С целью исправить недуг в зимнее трансферное окно был заключён арендный контракт с Антони Марсьялем из «МЮ».



Тем не менее французский нападающий пока не может похвастаться хорошей статистикой. За шесть матчей во всех соревнованиях в составе красно-белых отметился только одним забитым мячом и одной голевой передачей. Если продолжит в том же духе — наверняка вернётся обратно в Англию.



Из Лиги чемпионов «Севилья» выбыла по той же причине — мало забивала. За шесть матчей группового этапа лишь пять раз поразила сетку ворот соперников и столько же получила в отместку. В Кубке Короля дошла до стадии 1/8 финала, однако, уступив «Бетису» (1:2), покинула и этот турнир.



Несмотря на это, испанцы выглядят фаворитами грядущего противостояния. За весь сезон, во всех официальных соревнованиях они потерпели только шесть поражений. Пропустили при этом лишь 29 мячей. Далеко неспроста располагаются на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги и смело претендуют на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Единственный минус — мало забивают. Англичане могут похвастаться результативностью на дистанции: за 29 матчей АПЛ настреляли 48 мячей, но за последние девять встреч особо не радовали. Плюс пропустили за этот же период 36 раз. В последней очной встрече потерпели поражение, думаем, не выиграют и в этот раз. Возьмём Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Севилья» 17 марта 2022 года

«Вест Хэм» не очень уверенно выступил в последних пяти матчах АПЛ. Забивал мало, а пропускал регулярно. «Севилья» имеет великолепную линию обороны и хорошую статистику как на дистанции, так и в последних встречах Ла Лиги. Однако результативностью не блещет. В прошлой очной встрече одержала победу и выглядела сильнее. Думается, в этот раз как минимум не проиграет, но много голов ждать не стоит.



Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.79.

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