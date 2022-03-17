Лига Европы, КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 марта.

На что ставить в футболе 17 марта

Четверг – день еврокубковый, а точнее, день Лиги Европы и Лиги конференций. В ЛЕ центральный матч «Галатасарай» — «Барселона». Турки устояли на «Камп Ноу», но будет ли дома легче?

«Аталанта» Алексея Миранчука едет в гости к «Байеру» с форой в один мяч, а вот Александру Головину и «Монако» предстоит попытка отыграться с 0:2 у «Браги». «Лион» постарается удержать сенсационно добытое преимущество в выездной игре с «Порту», а «Севилья» будет стараться засушить игру в матче с «Вест Хэмом».

В Лиге конференций стоит выделить матч «Копенгаген» — «ПСВ». В Эйндховене эти команды сыграли 4:4, ждём продолжения голевой феерии! Кроме того, «Базель» Фёдора Чалова встретится с «Марселем», а Никита Хайкин и его «Будё-Глимт» сыграют на выезде с АЗ.

Один матч в АПЛ: «Эвертон» примет «Ньюкасл».

На что ставить в хоккее 17 марта

В КХЛ стартует второй раунд. Сегодня в Челябинске начнётся серия «Трактор» — «Салават Юлаев», а в Москве первый этап дерби ЦСКА – «Динамо».

В НХЛ в ночь на пятницу 10 игр. Александр Овечкин попробует пополнить свой голевой счёт в матче с «Коламбусом», а Артемий Панарин и «Рейнджерс» сыграют дерби с «Айлендерс».

На что ещё ставить 17 марта

В баскетбольной Единой лиге ВТБ сегодня две встречи. Иностранные участники – «Астана» и «Цмоки» — сыграют между собой, а ЦСКА примет «Парму».

Три матча в Евролиге. «Жальгирис» сыграет с «Анадолу Эфесом», «Реал» примет АСВЕЛ, а главный матч дня – греческое дерби «Панатинаикос» — «Олимпиакос».