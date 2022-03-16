ЦСКА — «Динамо» М, 1-й матч. Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов забудут Пекин

17 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Динамо» оценён экспертами в 3.26.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» 17 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.19, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Динамо» Москва (17.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 17 марта запланированы две четвертьфинальные встречи Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между столичными ЦСКА и «Динамо». Она пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА в серии с «Локомотивом», кажется, легко отделался — выиграл со счётом 4-0. Подопечные Сергея Фёдорова действительно здорово играли, обыграли железнодорожников благодаря опыту и физической готовности. Однако на деле в этой серии было два овертайма, а один из матчей продлился 126 минут. Надо также отдать должное Ивану Федотову, который был стеной.

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«Динамо» в серии с «Северсталью» натерпелось, но выиграло со счётом 4-3. Тем приятнее выходить в четвертьфинальную стадию. Хотя череповчане симпатизировали своей игрой, но, как и в прошлом сезоне, также не смогли пройти дальше из-за бело-голубых. В этот раз москвичам помог более звёздный состав и, конечно, опыт.

Отдать должное этой серии стоит, ведь она стала самой длинной и самой красочной на стадии 1/8 финала. Здесь вопросов возникает мало. Теперь же два мастодонта российского хоккея встретятся друг с другом. Московское дерби. И здесь, конечно, будет битва двух тренеров. Сергей Фёдоров против Алексея Кудашова, которые вместе тренировали сборную на Олимпиаде в Пекине.

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В личных встречах уже успели обменяться победами и напряжёнными играми, так что выделить фаворита будет трудно. «Динамо» сейчас в тонусе, поскольку недавно завершилась серия с «Северсталью». ЦСКА же с 7 марта ждёт оппонента по серии. Здесь непонятно, кто окажется более подготовленным, но можно сказать, что соперники любят обмениваться голами.

Лишь раз за четыре встречи Фёдорова и Кудашова во время неполной регулярки тотал шайб в основное время был ниже четырёх штук. Скорее всего, в первой игре серии команды тоже не станут стесняться и будут играть открыто, постараются завладеть преимуществом. Забивать есть кому. Вячеслав Войнов лидирует в гонке бомбардиров плей-офф. У него девять баллов в семи матчах.



У ЦСКА лучшим в плей-офф является Константин Окулов, имеет шесть баллов в четырёх встречах. Так что в атаке проблем возникнуть не должно. Но выделять фаворита мы бы пока не стали. Соперники мастеровитые, имеют хороший звёздный состав. Думается, такая серия вряд ли закончится в четыре матча.

Кто хочет попробовать более смелую ставку, может рассмотреть «обе забьют + «Динамо» не проиграет» за 2.06. Так как игровой тонус у гостей сейчас намного лучше. А мы бы остановились на ставке «тотал больше 4 шайб» за 1.67. Серия только начинается, осторожничать не имеет особого смысла.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 17 марта 2022 года

ЦСКА и «Динамо» забрасывали в прошлых сериях исправно. Конечно, «Динамо» имеет лучший игровой тонус, поскольку ЦСКА 10 дней только тренировался и не играл. Но сейчас мы бы остановились на ставке на тотал больше. Так как команды хорошо забрасывали не только в первых сериях, но и в личных встречах во время неполной регулярки.



Ставка: тотал больше 4 шайб за 1.67.

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