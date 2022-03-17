«Коламбус» — «Вашингтон». Александр Овечкин не будет терять ни минуты

18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех «Блю Джекетс» идёт за 3.54. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 18 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 18 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Заключить пари на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.90.

«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (18.03.2022)

На 18 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 встреч. Выбор богатый. Тем, кто внимательно следит за рекордами Александра Овечкина, стоит обратить внимание на игру «Коламбуса» и «Вашингтона». Она пройдёт на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Коламбус» идёт на девятой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков в 61 встрече. Отставание от предстоящего оппонента и зоны плей-офф составляет 11 очков. При этом статистика в последних матчах у «Блю Джекетс» неплохая — добыли три победы кряду. Накануне обыграли «Оттаву» (4:1), Патрик Лайне отметился двумя передачами. Джек Рослович оформил дубль. В целом «Коламбус» заметно прибавил после 0:6 с «Айлендерс». Однако не видно действий от Владислава Гаврикова, всего у него 25 очков в 59 встречах. Зато Егор Чинахов в дебютном сезоне выступает хорошо, набрал 12 очков в 50 играх. Недавно в матче с «Миннесотой» забросил шайбу и реализовал буллит, который стал победным.

«Вашингтон» по-прежнему занимает восьмую позицию в Восточной конференции с 76 очками в 61 встрече. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 12 очков. Много. Хотя в последнее время дела пошли в гору. Потерпели лишь одно поражение в шести играх, да и то — в овертайме с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ). Накануне дожали «Айлендерс» (4:3 Б).

Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в карьере, теперь он — единоличный лидер по голам среди европейских игроков. Впереди лишь два канадца — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Евгений Кузнецов в последней встрече ассистировал Александру. И не только ему. Всего у Евгения две передачи в матче и девять баллов за результативность за шесть последних игр.

Да и в Коламбусе «Вашингтон» чувствует себя неплохо. Добыл три победы в пяти выездах. При этом «Коламбус» дважды побеждал со счётом 3:0, «Вашингтон» тоже один раз умудрился отыграть без пропущенных шайб (4:0). И лишь в двух встречах соперники забросили больше четырёх шайб на двоих. Но гости сейчас на подъёме, отладили дела в атаке.

В последних пяти матчах забросили 21 шайбу, то есть в среднем по четыре шайбы за матч. Неплохо. Хозяева тоже стараются не отставать — 17 голов за то же время. Так что вполне можно ожидать результативный хоккей. Один из вариантов для ставки — тотал больше 6 шайб. Основные игроки в строю, с травмированными проблем нет. Забивают исправно.

А вот выделить фаворита в таком противостоянии, на наш взгляд, сложно. Обе команды что дома, что на выезде играют не супер, имеют по две победы за пять встреч. Хотя у «Коламбуса» будет меньше времени восстановиться, это на руку «Вашингтону». Но даже так не факт, что матч закончится в основное время. Мы бы взяли «ТБ 4.5 шайбы + Х2» за 1.79.

«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 марта 2022 года

«Вашингтон» прибавил, сейчас на эмоциональном подъёме. «Коламбус» тоже начал добавлять, команда борется. В личных встречах фаворита выделить сложно, но хозяева будут играть второй матч за два дня, сил будет меньше. На наш взгляд, гости сумеют как минимум не проиграть, но при этом ожидаем результативный матч. Забрасывают команды исправно.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Вашингтон» не проиграет за 1.79.