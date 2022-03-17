«Металлург» — «Авангард», 1-й матч. Илья Воробьёв помнит всё

18 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.74.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 18 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (18.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге стартовали матчи четвертьфинальной стадии плей-офф. На 18 марта запланировано две встречи, отдельное внимание мы бы уделили противостоянию магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». Первый матч серии пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

Данное противостояние интересно не только тем, что встретятся лидер регулярного чемпионата КХЛ и действующий обладатель Кубка Гагарина. Дело в том, что год назад на той же самой стадии омский «Авангард» одолел оппонента со счётом 4-2 в серии. При этом до пятого матча счёт был равный: 2-2.



«Металлург» в нынешнем сезоне играет на высочайшем уровне, место в сводной таблице — тому доказательство. Серия с «Барысом» оказалась немного скомканной поначалу, но списать можно было на некоторую несобранность. Магнитогорцы уступили на своём льду со счётом 2:3 в первой игре.



Зато далее без особых проблем одержали четыре победы кряду и выдворили казахстанцев из текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Потеря финского голкипера Юхо Олкинуоры не стала роковой. Россиянин Василий Кошечкин прекрасно справился с возникшей задачей.

«Авангард» по сезону показывал не такой яркий хоккей. Местами даже задавался вопрос — точно ли эта команда выиграла Кубок Гагарина. Однако плодотворная работа Боба Хартли не прошла даром. Обновлённый состав был наигран. В серии с казанским «Ак Барсом» всё прошло успешно, пусть и неоднозначно.



Удалось выйти в полуфинал плей-офф Восточной конференции, выиграв с общим счётом 4-2 в серии. Хотя после трёх игр омичи вели 3-0 и могли решать исход гораздо раньше. Казанцы вырвали, а иначе это не назовёшь, две победы в овертаймах, но в шестом матче уступили всухую — 0:2. Шимон Грубец совершил 23 спасения.

При этом «Авангард» сам не обошёлся без потерь. Оливер Каски и Вилле Покка покинули расположение команды. Зато в распоряжении есть тот же Грубец, Корбан Найт и Петер Цегларик. Так что особых проблем пока не наблюдается. Да и молодых ребят хватает, с казанцами российские хоккеисты, например, смотрелись очень неплохо.

И всё же, если рассматривать форму и качество хоккея команд, то можно сказать, что магнитогорцы в сезоне и в плей-офф выглядят лучше. Забивают исправно, много. Хотя в личных встречах в Магнитогорске соперники не могут выявить фаворита. «Ястребы» дважды огорчили соперника дома за пять прошлых выездов.

Зато оппоненты любят обмениваться шайбами. Лишь раз в семи прошлых очных противостояниях на двоих оформили меньше четырёх шайб, а это вполне себе показатель. При этом за 48 матчей неполной регулярки «Металлург» забросил 164 шайбы, что является лучшим показателем в КХЛ.



В плей-офф магнитогорцы, к слову, тоже не унимаются, забросили 21 шайбу за пять встреч. У «Авангарда» статистика чуть хуже — всего 14 голов за шесть встреч. Хотя понятно, что у «ястребов» и соперник был выше уровнем, и серия выдалась непростой. Так что количество шайб здесь закономерно.



Однако впереди ещё более сильный соперник, пусть сейчас говорить о преимуществе одной из команд рано. Обе сумели разобраться с оппонентами, игровой тонус особенно пострадать не должен был. Магнитогорцы играют дома, но омичи закончили чуть позже, возможно, будут чуть собраннее. Фаворита выделить трудно.

Мы бы поразмыслили над ставкой «тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.93. В первом матче стесняться некого, бояться за результат рано. Хозяева наверняка при родных трибунах побегут вперёд. Да и прошлогоднюю серию в Магнитогорске наверняка помнят, постараются вернуть долг. Получится ли? Пока на этот вопрос точного ответа нет. Зато серия обещает быть интересной.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

Соперники благополучно разобрались с оппонентами в 1/8 финала, хотя «ястребам» пришлось повозиться. Результат есть. Впереди непростая, но очень интересная серия. Команды знаю друг друга хорошо, в личных встречах не могут выявить фаворита, зато забивают исправно. Плей-офф — не исключение. Мы бы и сейчас остановились на ставке на тотал больше. В первом матче осторожничать особого смысла нет.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.