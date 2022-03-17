«Металлург» — «Авангард», 1-й матч. Илья Воробьёв помнит всё

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«Металлург» — «Авангард», 18 марта 2022, прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн

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Данил Моисеев
«Металлург» — «Авангард»: прогноз на 1-й матч
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Из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Магнитку» выбили именно «ястребы».

18 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.74.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 18 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (18.03.2022)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск

В Континентальной хоккейной лиге стартовали матчи четвертьфинальной стадии плей-офф. На 18 марта запланировано две встречи, отдельное внимание мы бы уделили противостоянию магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». Первый матч серии пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

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Данное противостояние интересно не только тем, что встретятся лидер регулярного чемпионата КХЛ и действующий обладатель Кубка Гагарина. Дело в том, что год назад на той же самой стадии омский «Авангард» одолел оппонента со счётом 4-2 в серии. При этом до пятого матча счёт был равный: 2-2.

«Металлург» в нынешнем сезоне играет на высочайшем уровне, место в сводной таблице — тому доказательство. Серия с «Барысом» оказалась немного скомканной поначалу, но списать можно было на некоторую несобранность. Магнитогорцы уступили на своём льду со счётом 2:3 в первой игре.

Зато далее без особых проблем одержали четыре победы кряду и выдворили казахстанцев из текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Потеря финского голкипера Юхо Олкинуоры не стала роковой. Россиянин Василий Кошечкин прекрасно справился с возникшей задачей.

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«Авангард» по сезону показывал не такой яркий хоккей. Местами даже задавался вопрос — точно ли эта команда выиграла Кубок Гагарина. Однако плодотворная работа Боба Хартли не прошла даром. Обновлённый состав был наигран. В серии с казанским «Ак Барсом» всё прошло успешно, пусть и неоднозначно.

Удалось выйти в полуфинал плей-офф Восточной конференции, выиграв с общим счётом 4-2 в серии. Хотя после трёх игр омичи вели 3-0 и могли решать исход гораздо раньше. Казанцы вырвали, а иначе это не назовёшь, две победы в овертаймах, но в шестом матче уступили всухую — 0:2. Шимон Грубец совершил 23 спасения.

При этом «Авангард» сам не обошёлся без потерь. Оливер Каски и Вилле Покка покинули расположение команды. Зато в распоряжении есть тот же Грубец, Корбан Найт и Петер Цегларик. Так что особых проблем пока не наблюдается. Да и молодых ребят хватает, с казанцами российские хоккеисты, например, смотрелись очень неплохо.

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И всё же, если рассматривать форму и качество хоккея команд, то можно сказать, что магнитогорцы в сезоне и в плей-офф выглядят лучше. Забивают исправно, много. Хотя в личных встречах в Магнитогорске соперники не могут выявить фаворита. «Ястребы» дважды огорчили соперника дома за пять прошлых выездов.

Зато оппоненты любят обмениваться шайбами. Лишь раз в семи прошлых очных противостояниях на двоих оформили меньше четырёх шайб, а это вполне себе показатель. При этом за 48 матчей неполной регулярки «Металлург» забросил 164 шайбы, что является лучшим показателем в КХЛ.

В плей-офф магнитогорцы, к слову, тоже не унимаются, забросили 21 шайбу за пять встреч. У «Авангарда» статистика чуть хуже — всего 14 голов за шесть встреч. Хотя понятно, что у «ястребов» и соперник был выше уровнем, и серия выдалась непростой. Так что количество шайб здесь закономерно.

Однако впереди ещё более сильный соперник, пусть сейчас говорить о преимуществе одной из команд рано. Обе сумели разобраться с оппонентами, игровой тонус особенно пострадать не должен был. Магнитогорцы играют дома, но омичи закончили чуть позже, возможно, будут чуть собраннее. Фаворита выделить трудно.

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Мы бы поразмыслили над ставкой «тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.93. В первом матче стесняться некого, бояться за результат рано. Хозяева наверняка при родных трибунах побегут вперёд. Да и прошлогоднюю серию в Магнитогорске наверняка помнят, постараются вернуть долг. Получится ли? Пока на этот вопрос точного ответа нет. Зато серия обещает быть интересной.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

Соперники благополучно разобрались с оппонентами в 1/8 финала, хотя «ястребам» пришлось повозиться. Результат есть. Впереди непростая, но очень интересная серия. Команды знаю друг друга хорошо, в личных встречах не могут выявить фаворита, зато забивают исправно. Плей-офф — не исключение. Мы бы и сейчас остановились на ставке на тотал больше. В первом матче осторожничать особого смысла нет.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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