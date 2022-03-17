СКА — «Спартак», 1-й матч. Роман Ротенберг сделает подарок фанатам

18 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.43, а успех «Спартака» оценён экспертами в 6.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.30.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» 18 марта 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (18.03.2022)

Полуфинальные пары плей-офф Западной конференции получились достаточно неоднозначными. С одной стороны, здесь московское дерби ЦСКА и «Динамо». Противостояние Сергея Фёдорова и Алексея Кудашова, которые ещё в середине февраля работали вместе в сборной России на пекинской Олимпиаде.

С другой стороны, в полуфинал Запада наконец-то вышел московский «Спартак». Хотя то, как он это сделал, вызывает не меньше эмоций. Дело в том, что красно-белые не сыграли в четвертьфинале ни одного матча. Финский «Йокерит», выпавший в соперники по итогам досрочного завершения регулярки, снялся с соревнования.



Решение руководителей КХЛ отправить подопечных Бориса Миронова сразу в следующую стадию кажется странным. Что мешало поменять финнов на то же нижегородское «Торпедо»? Всё-таки шли нижегородцы на девятом месте и в нормальной ситуации вполне могли бороться за выход в плей-офф напрямую.



Впрочем, этот вопрос уже позади. Да и тренерский штаб москвичей тревожить сейчас должно совсем другое. Команда не имела игровой практики с 9 января этого года, то есть более двух месяцев. Конечно, было проведено несколько товарищеских игр, но разве это сравнится с полноценной серией, какую провёл предстоящий соперник?

СКА в начале года официально возглавил Роман Ротенберг, окончательно потеснив на тренерском мостике Валерия Брагина. Под его руководством петербуржцы успели провести четыре матча перед остановкой регулярного чемпионата. Хлопнули «Куньлунь» (5:1), «Торпедо» (3:0) и «Сочи» (2:1), но уступили «Ак Барсу» (1:3).

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Это не помешало задержаться на третьем месте в сводной таблице КХЛ, а в первом раунде Кубка Гагарина получить в соперники крайне нестабильное минское «Динамо». К слову, первое достижение новый главный тренер армейцев уже получил — одержал четыре победы подряд над белорусами, начав с весёлых 8:3 в Санкт-Петербурге.



Не было проблем с результативностью у петербуржцев и во время регулярки. За 48 матчей нащёлкали 146 голов, что является четвёртым результатом среди остальных участников. Кроме того, лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ был назван нападающий клуба Андрей Кузьменко, оформивший 5+3 по системе «гол+пас».



Никита Гусев как в регулярном чемпионате был полезен, так и остаётся теперь. За четыре игры трижды забил, отдал пять результативных передач и схлопотал две минуты штрафа. Также нельзя не отметить присутствие Ларса Юханссона. Шведский голкипер был хорош во время регулярки и пока не планирует покидать Россию.

Ко всему прочему на трибуны возвращаются болельщики. На первой игре со «Спартаком» ожидается 100% посещаемость, то есть поддержка хозяевам будет организована сумасшедшая. При таких раскладах у нас не остаётся других вариантов, кроме как проверить уверенную победу СКА. П1 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.80 подходит.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставки на 1-й матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

СКА потребовалось четыре игры, чтобы выдворить минское «Динамо» из Кубка Гагарина. Причём сделали петербуржцы это весьма ярко — забросили 18 шайб. «Спартак» только начинает свой путь в текущем розыгрыше, но в Санкт-Петербурге его ждут отсутствие игровой практики, чужие болельщики и грозный соперник. Мы бы проверили уверенную победу хозяев.



Ставка: победа СКА и тотал больше 3.5 шайбы за 1.80.

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