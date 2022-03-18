«Металлург» — «Авангард», СКА — «Спартак» и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 марта.

На что ставить в футболе 18 марта

Сегодня стартуют очередные туры в европейских топ-чемпионатах. В Англии «Вулверхэмптон» принимает «Лидс». Йоркширцы после увольнения Марсело Бьельсы всерьёз рискуют вылететь, Джесси Маршу досталось сложное наследство.

Ребров предположил, почему Тимощук не делает заявлений о ситуации на Украине.

В Испании «Атлетик» примет «Хетафе». Вывеска говорит о том, что голов вряд ли будет много, но это точно будет эмоциональный, бескомпромиссный футбол.

В Германии «Бохум» встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией», а в Италии сразу два поединка: «Специя» сразится с «Сассуоло», а «Дженоа» — с «Торино». Ну и одна игра в Лиге 1: «Сент-Этьен» — «Труа».

На что ставить в хоккее 18 марта

В КХЛ стартуют ещё две серии второго раунда. «Металлург» встретится с «Авангардом», суперинтересная игра, ну а в Санкт-Петербурге СКА сыграет со «Спартаком».

Где покажут матч «Металлург» — «Авангард»?

В НХЛ в ночь на субботу шесть матчей. «Вашингтону» и Александру Овечкину предстоит сыграть на выезде с «Каролиной».

На что ещё ставить 18 марта

Андрей Рублёв продолжает свой путь на турнире в Индиан-Уэллсе, сегодня его соперник – болгарин Григор Димитров.

В баскетбольной Евролиге три матча: «Баскония» примет «Альбу», «Милан» сыграет с «Баварией», а «Барселоне» дома предстоит матч с «Црвеной Звездой».

Тарьей Бё высказался об отстранении российских биатлонистов.

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Караваев объяснил, почему отказался приезжать в сборную России.