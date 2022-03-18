«Зенит» — «Арсенал». Больше никаких подарков для «Динамо»

19 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех туляков оценён экспертами в 18.50. Ставки на ничью принимаются за 8.30.
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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» 19 марта 2022 года
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.
Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (19.03.2022)
Первый месяц весны перевалил за экватор. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 19 марта состоятся четыре встречи 22-го тура. В одной из них «Зенит» примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Газпром Арена» в 19:30 мск.
Петербуржцы здорово возобновили сезон. В последних трёх турах чемпионата России одержали победы в матчах с «Рубином» (3:2) и «Уфой» (2:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советом» (1:1). В последнем случае выглядели на порядок симпатичнее оппонента: чаще владели мячом и нанесли больше ударов. Открыли счёт на 86-й минуте, но удержать преимущество не удалось.
По мнению Сергея Семака, причинами ничейного результата послужили качество газона и климатические условия, в которых легионерам было трудно выступать. Также специалист заявил о проблемах с ротацией, ввиду который он вынужден отодвигать Дугласа Сантоса на позицию центрального защитника. Также Семак отметил в игре своих подопечных низкую реализацию.
Тем не менее имеющиеся трудности пока не мешают «Зениту» возглавлять турнирную таблицу чемпионата России с отрывом в три очка от догоняющего московского «Динамо». Да и в Кубке России дела хороши. Вышли в 1/4 финала, одержав крупную победу над «КАМАЗом» (6:0). Уровень соперника, конечно, был невысок, но в актив удачное выступление занести можно.
Статистика на дистанции тоже впечатляющая. За 21 тур РПЛ сине-бело-голубые наколотили 50 мячей — больше всех. 10 из них записал на свой счёт Артём Дзюба. Недавно нападающий стал автором юбилейного, 250-го, гола на стадионе «Газпром Арена». Таким образом, занял вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита».
А вот у туляков не лучший рестарт сезона. В последних трёх матчах чемпионата России потерпели поражения от «Сочи» (0:2) и столичного «Динамо» (1:4), также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2). Таким образом, спустились на 14-ю строчку турнирной таблицы и рискуют отправиться во второй по силе дивизион страны.
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Приобретённые в зимнее трансферное окно Данил Степанов и Джордже Деспотович, безусловно, усилили «Арсенал», но продажа Даниила Хлусевича в московский «Спартак» тоже не осталась незаметной. В результате клуб вылетел из Кубка России, потерпев поражение боевым составом от скромной «Алании» (0:1) из ФНЛ.
К обороне туляков имеется пара вопросов. За 21 тур РПЛ пропустили 43 мяча — больше всех. За этот же период забили почти в два раза меньше — 24. Ко всему прочему недавно команду покинул защитник Аксель Бьёрнстрём. Игрок договорился о расторжении контракта и улетел в Стокгольм, в котором базируется АИК.
При таком раскладе туляки не могут рассчитывать даже на ничью в грядущей встрече, которая пройдёт в Санкт-Петербурге. Статистика выездных матчей явно не на стороне «канониров»: в 11 матчах РПЛ потерпели восемь поражений, один раз сыграли вничью и одержали только две победы.
К тому же сине-бело-голубые на «Газпром Арене» выступают потрясающе. В 11 домашних матчах в чемпионата России потерпели только одно поражение — от «Сочи» (1:2). Также поделили очки с «Ростовом» (2:2), но в остальных случаях играли строго на победу. При этом радовали результативностью. Возьмём Ф1(-2) за коэффициент 1.92.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Арсенал» 19 марта 2022 года
«Зенит», в отличие от «Арсенала», здорово возобновил сезон. На дистанции имеет прекрасную статистику, мотивирован борьбой с «Динамо» за золото и замечательно выступает на домашнем стадионе. Туляки, в свою очередь, много пропускают, ослаблены уходом Даниила Хлусевича. Даже «Алании» уступили в Кубке России. Думаем, хозяева уверенно выиграют.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за коэффициент 1.92.
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