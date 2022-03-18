«Ахмат» — «Локомотив». Дмитрий Лоськов набьёт ещё немало шишек

19 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех москвичей оценён экспертами в 3.86. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 19 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (19.03.2022)

Первый месяц весны перевалил за экватор. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 19 марта состоятся четыре встречи 22-го тура. В одной из них грозненский «Ахмат» примет столичный «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в 16:30 мск.

Грозненцы возобновил сезон достаточно неплохо. В последних трёх турах РПЛ одержали победу над «Уфой» (2:1), потерпели поражение от «Рубина» (1:2) и сыграли вничью с «Уралом» (0:0). Лишь в последнем случае выглядели менее уверенно, чем оппонент. Впрочем, стоит отдать должное обороне уральцев, которая является одной из самых надёжных в первенстве.



Победа над уфимцами — закономерный результат, а вот поражение от казанцев стоит рассмотреть подробнее. Дело в том, что подопечные Андрея Талалаева весь матч давили и выглядели фаворитами, но потеряли очки в добавленное ко второму тайму время. После вброса аута Дарко Тодоровичем команда растерялась и позволила противнику совершить контратаку, которая закончилась взятием ворот.



Андрей Талалаев после поражения выразил негодование и посетовал на отсутствие игровой дисциплины. По мнению специалиста, игроки не воспользовались практикой, которую получили на тренировках. В неблагоприятном свете акцентировал внимание и на футболистах вышедших на замену. Также были отмечены проблемы в обороне и ошибки, связанные с перестроением.

Несмотря на имеющиеся трудности, грозненцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ и могут похвастаться усилением в зимнее трансферное окно. К коллективу присоединился Александр Трошечкин, который ранее уже выступал под руководством Талалаева в «Химках». Хавбек уже отметился результативным действием за свой новый клуб — забил решающий мяч в противостоянии с «Уфой».



Москвичи тоже проявили активность зимой. К клубу присоединились Ян Кухта, Вильсон Изидор и Марк Мампасси. Тем не менее потерь оказалось больше. Ушли Мурило, Виталий Лисакович, Фёдор Смолов, Зе Луиш, Пабло Кастро, Тино Анджорин и даже главный тренер — Маркус Гисдоль. Потеря последнего наиболее ощутима.

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Временно исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Лоськов, хотя фактически работает с командой Марвин Комппер. Железнодорожники уже потерпели разгромное поражение в 1/8 финала Кубка России от «Енисея» (0:4) из ФНЛ и уступили ЦСКА (1:2) в матче последнего тура РПЛ. Оппоненты смотрелись на порядок увереннее.



Возможность зацепиться за очки в дерби имелась. Красно-зелёных подвела реализация. Например, обыграв Игоря Акинфеева, в пустые ворота не попал Рифат Жемалетдинов. С другой стороны, армейцы имели гораздо больше возможностей отличиться, раз за разом ловили соперника на ошибках. Чудом не забили больше.



Помимо имеющихся трудностей, «Локомотив» ослаблен кадровыми потерями. До сих пор пребывает в лазарете Маринато Гильерме. Возможно, компанию ему составит Мацей Рыбус. Фланговый защитник попросил о замене в начале второго тайма в матче с ЦСКА, так как получил повреждение. Замену будет найти непросто, единственный доступный для ротации защитник — Артур Чёрный.



Футболист имел мало игровой практики и вряд ли получит её в грядущей встрече, которая, вероятнее всего, сложится в пользу хозяев. Дело ещё в том, что железнодорожники не лучшим образом выступают в гостях: в девяти матчах чемпионата России одержали только две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Причём все эти результаты были добыты Марко Николичем и Маркусом Гисдолем. Думаем, не стоит ждать от Лоськова и его помощников лучшего. Да и грозненцы на домашнем стадионе выступают великолепно: в 11 встречах в РПЛ одержали семь побед и потерпели только четыре поражения. Также в последней очной встрече обыграли красно-зелёных 2:1. Рискнём и возьмём П1 за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 19 марта 2022 года

Несмотря на поражение от «Рубина», «Ахмат» оставил после себя приятное впечатление. Плюс качественно усилился в зимнее трансферное окно и имеет отличную статистику домашних выступлений. «Локомотив» возобновил сезон намного хуже. Расстался с большим количеством игроков и Маркусом Гисдолем, а также имеет кадровые потери из-за травм. В прошлой очной встрече грозненцы одержали победу, думается, преуспеют и в этот раз — на своём поле.



Ставка: победа «Ахмата» за коэффициент 2.03.

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