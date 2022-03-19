РПЛ, КХЛ, еврофутбол и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 марта.

На что ставить в футболе 19 марта

Выбор футбольных матчей сегодня огромный. В РПЛ 4 встречи. «Нижний Новгород» примет «Спартак», наверняка красно-белые помнят о поражении в первом круге и попробуют взять реванш. «Урал» встретится с «Химками», «Ахмат» — с «Локомотивом», а «Зенит» будет играть с «Арсеналом».

Почему «Спартак» ждут большие проблемы в Нижнем Новгороде?

В АПЛ всего один матч: «Астон Вилла» примет «Арсенал». В Германии «Бавария» встретится с «Унионом», в Испании «Атлетико» предстоит непростой выезд в гости к «Райо Вальекано». В Италии «Интер» примет «Фиорентину», правда, Александра Кокорина мы, вероятно, снова на поле не увидим. «Милан» сыграет с «Кальяри», а «Наполи» — с «Удинезе». Наконец, во Франции любопытное противостояние «Нант» — «Лилль».

На что ставить в хоккее 19 марта

В КХЛ продолжается второй раунд. «Трактор» попробует взять реванш и восстановить равновесие в серии с «Салаватом Юлаевым», а московские динамовцы попытаются лишить преимущества домашней площадки ЦСКА.

Владимир Вуйтек дал прогноз на 2-й матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев».

В НХЛ в субботу традиционно раннее начало. Вечером можно посмотреть матч «Миннесоты» во главе с Кириллом Капризовым с «Чикаго», а также встречи «Айлендерс» — «Даллас», «Эдмонтон» — «Нью-Джерси» и «Вегас» — «Лос-Анджелес». А уже после полуночи начнутся ещё 7 встреч, в том числе интригующее противостояние «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».

На что ещё ставить 19 марта

Андрей Рублёв продолжает свой путь на турнире в Индиан-Уэллсе, сегодня у него полуфинал, соперник на момент написания этого материала ещё не был определён. В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас Гарфия – стареющая звезда против восходящей.



В волейбольном чемпионате России очередные матчи. У мужчин выделяем встречу «Динамо-ЛО» и «Белогорья», а у девушек – краснодарского «Динамо» и «Уралочки».