ЦСКА — «Рубин». Ученики превзойдут учителя

20 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех казанцев оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» 20 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» (20.03.2022)

Первый месяц весны перевалил за экватор. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 20 марта состоятся четыре встречи 22-го тура. В одной из них столичный ЦСКА примет казанский «Рубин». Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прозвучит в 14:00 мск.

Армейцы в зимнее трансферное окно очень качественно усилились. К коллективу присоединились Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Жан-Филипп Гбамен. Новички быстро адаптировались и помогли возобновить сезон с побед в трёх последних турах РПЛ. Тут «Спартак» (2:0), «Нижний Новгород» Александра Кержакова (1:0) и «Локомотив» (2:1).

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Во всех перечисленных встречах порадовал Языджи. Также благодаря мастерству турецкого игрока красно-синие вышли в 1/4 финала Кубка России, одержав на предыдущей стадии победу над «Сочи» (2:1). Хавбек великолепно исполнил два угловых: оба раза выдал точные обводящие навесы на Игоря Дивеева. Защитнику даже прыгать особо не пришлось.



Оценив успехи полузащитника по достоинству, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев осторожно заявил о намерении заключить с футболистом контракт на длительный срок. Несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты, Языджи не намерен покидать свой нынешний клуб как минимум до конца сезона.

Впрочем, похвалы заслуживают и другие подопечные Алексея Березуцкого, а также сам тренер. В первую очередь за очень крепкую оборону. За 21 противостояние чемпионата России москвичи пропустили только 17 мячей — меньше всех. Молодых защитников подстраховывает опытный Игорь Акинфеев. За последние шесть матчей во всех официальных соревнованиях голкипер пропустил только два мяча.



«Рубин» тоже усилился в зимнее трансферное окно, заключив контракты с полузащитниками Александром Ломовицким и Константином Кучаевым, а также нападающим Виталием Лисаковичем. Новобранцам не потребовалось много времени на освоение в новом коллективе, однако возобновить сезон с подъёма по турнирной таблице не удалось.



В последних трёх турах чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого потерпели обидное поражение от «Зенита» (2:3), обыграли «Ахмат» (2:1) и уступили ослабленному уходом легионеров «Ростову» Валерия Карпина (1:2). С петербуржцами и грозненцами восхитительно выступил Лисакович. В первом случае бомбардир оформил дубль, а во втором забил гол и отдал голевую передачу.

А вот в противостоянии с ростовчанами форвард подвёл. Схлопотал красную карточку уже на 19-й минуте встречи, оставив таким образом свою команду в меньшинстве. Более того, на заседании КДК РФС было принято решение дисквалифицировать футболиста на два матча РПЛ за грубую игру.

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Соответственно, в грядущей встрече на его поддержку казанцы рассчитывать не смогут. Хотя, откровенно говоря, судейство в матче «Рубин» — «Ростов» — это отдельная тема. Главный тренер казанцев крайне эмоционально высказался в послематчевом интервью, а клуб направил в комитет запрос с целью получить разъяснения.



Найти равноценную замену не представляется возможным. Статистика другого нападающего — Германа Онугхи — совсем не внушает доверия. За 19 встреч РПЛ он забил только один гол. В обойме запасных также имеются Даниил Кузнецов и Кирилл Климов. Первый практически не получал игровой практики, а потому не отметился результативными действиями, а второй провёл только три матча в запасе.



Леониду Слуцкому не позавидуешь, на дистанции успехи его подопечных сомнительны, а тут ещё и судьи мешают. Располагаются казанцы при этом на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и пропускают чаще, чем забивают (28:33). Да ещё и в гостях выступают плохо: за 11 выездов потерпели шесть поражений, три раза сыграли вничью и столько же раз выиграли.

Плюс армейцы на домашнем стадионе имеют добротную статистику. За 10 игр в РПЛ уступили только два раза, дважды поделили очки с оппонентами и одержали шесть побед. Забивают не слишком много, но регулярно. Ослабленных потерей важного игрока казанцев наверняка обыграют. Возьмём П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин» 20 марта 2022 года

ЦСКА мощно возобновил сезон. Может похвастаться качественными усилениями, которые регулярно приносят пользу. А также имеет хорошую статистику выступлений на домашней арене и крепкую оборонительную линию. «Рубин» будет ослаблен отсутствием Лисаковича. Потеря очень серьёзная, потому как с результативностью имеются проблемы. Об этом также свидетельствует отрицательная статистика забитых и пропущенных мячей. Думаем, хозяева одержат победу, но много голов не ждём.



Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

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