«Динамо» — «Ростов». Валерия Карпина спасёт только удача

20 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех ростовчан оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 20 марта 2022 года
Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (20.03.2022)
Первый месяц весны перевалил за экватор. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 20 марта состоятся четыре встречи 22-го тура. В самой поздней из них столичное «Динамо» примет «Ростов». Стартовый свисток на стадионе «ВТБ Арена» прозвучит в 20:00 мск.
«Динамо» в зимнее трансферное окно точечно усилилось Фёдором Смоловым. Благодаря стараниям опытного нападающего удалось симпатично возобновить сезон. В последних трёх турах РПЛ клуб потерпел только одно поражение — в дерби от «Спартака» (0:2). Подвела реализация, и сказалось удаление Гильермо Варелы в добавленное к первому тайму время.
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Две другие встречи ознаменовались уверенными победами. Сначала бело-голубые разгромили «Химки» (3:0), а затем — тульский «Арсенал» (4:1). В обоих случаях Смолов открыл счёт. Форвард быстро нашёл общий язык с Сандро Шварцем и легко адаптировался в новой обстановке. На данный момент входит в топ-3 бомбардиров РПЛ с девятью голами за 18 встреч.
Также игрок довёл счёт до разгромного в противостоянии 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0). Примечательно, что оппонент по обыкновению использовал схему с пятью защитниками, однако даже она не спасла. Немудрено, ведь москвичи наколотили уже 40 мячей, больше только у лидирующего «Зенита».
Подопечные Сандро Шварца не сильно отстают от петербуржцев в турнирной таблице чемпионата России — всего на три очка. Однако немецкий специалист заявил о том, что сфокусирован не на чемпионской гонке. В приоритете улучшение игры футболистов. Тренер принял решение остаться в России и сконцентрироваться на работе, заслужив таким образом уважение болельщиков и игроков.
«Ростов» зимой тоже проявил активность: заключил контракты с Александром Селявой, Степаном Мельниковым, Александром Сельяновым и Егором Голенковым. Тем не менее возобновить сезон с победы не удалось. В противостоянии 20-го тура чемпионата России потерпел поражение от «Сочи» (0:1). В добавленное ко второму тайму время отличился Кристиан Нобоа, с пенальти.
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После неудачи сразу пять легионеров решили воспользоваться возможностью временного трудоустройства. В одностороннем порядке приостановили контракты с клубом из Ростова-на-Дону Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Армин Гигович, Понтус Альмквист и Магнус Кнудсен. Потери очень серьёзные, ресурсов и так было немного.
Впрочем, позитивный момент тоже имеется — вернулся Валерий Карпин. Под руководством главного тренера сборной России ростовчане одержали победу в матче последнего тура РПЛ над «Рубином» (2:1). Не обошлось без везения, уже на 19-й минуте Виталий Лисакович схлопотал красную карточку. Причём даже в меньшинстве казанцы нанесли больше ударов и местами смотрелись увереннее.
Также противостояние запомнилось послематчевым интервью, в котором Леонид Слуцкий раскритиковал бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Рубин» даже обратился к ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений. Как будет развиваться дальше данная история — пока неизвестно. Хотя стоит признать, что вопросы к судьям остались.
На дистанции успехи ростовчан откровенно плохи. Располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 21 баллом, неподалёку от зоны вылета в ФНЛ. При этом имеют отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (32:37). Плюс имели мало игровой практики после зимнего перерыва — сыграли всего два матча.
Бело-голубые за этот период успели провести четыре встречи, и только одна из них завершилась неудачно. В последнем очном противостоянии одержали уверенную победу над жёлто-синими (2:0) в гостях. Думаем, на домашнем стадионе добудут идентичный результат. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.79.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 20 марта 2022 года
«Динамо» качественно усилилось зимой, радует результативностью и великолепно выступает под руководством Сандро Шварца. Старается не отставать от лидирующего «Зенита» и прогрессировать в качестве футбола, пусть и уступили «Спартаку». «Ростов» ослаблен уходом легионеров. Несмотря на победу над «Рубином» и возвращение Валерия Карпина, верится в его успех с большим трудом. Последняя очная встреча завершилась в пользу хозяев, думаем, в этот раз будет нечто подобное.
Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.
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