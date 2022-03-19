СКА — «Спартак», 2-й матч. Борису Миронову не стоит обольщаться

20 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.46, а успех «Спартака» оценён экспертами в 6.05.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» 20 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (20.03.2022)

На 20 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи четвертьфинала плей-офф. Отдельного внимания заслуживает второй матч между петербургским СКА и московским «Спартаком», который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА в первом матче получил немыслимые шесть шайб в свои ворота (1:6). Это первое поражение под руководством Романа Ротенберга в плей-офф. Любопытно, что в другой паре матч сложился схоже, лидер КХЛ проиграл с крупным счётом. И это настораживает. Петербургский клуб пропустил уже в первом периоде три шайбы.



Трижды ошибался на своей синей линии, а потому «Спартак» дважды выходил один на один с вратарём. Один раз — успешно. Хотя винить во всём одного лишь Ларса Юханссона тоже не стоит. Вопрос к защите остаётся открытым. После ужасного первого периода хозяева активизировались, отыграли одну шайбу. Но дальше забивали гости.



Примечательно и то, что «Спартак» сыграл свой первый матч в плей-офф, поскольку «Йокерит» покинул турнир. Изначально казалось, что игровой тонус будет лучше у СКА, да и по мастерству игроков также хозяева были на голову выше. Однако в плей-офф происходят и такие вещи — красно-белые оказались более собраны, использовали свои моменты.

Впереди второй матч. Хозяева постараются исправиться перед болельщиками за крупное поражение. Никита Гусев и Александр Волков куда-то пропали, основные бомбардиры и лидеры в первом матче остались в тени. Нужно исправить это. Тем более что «Спартак» не имеет в составе таких звёзд. Преимуществом стоит пользоваться.

На своём льду СКА не имеет особого преимущества. С учётом последней игры потерпел три поражения. Это плохо. Однако второй матч петербуржцам никак нельзя проигрывать. Ехать в Москву при счёте 0-2 в серии, когда соперник будет находиться на эмоциональном подъёме, крайне опасно. Несмотря на длительное отсутствие практики, Борис Миронов хорошо подготовил команду.



Будет ли во второй игре такой же хоккей? Вряд ли. Скорее всего, СКА свои ошибки разберёт и побежит вперёд с первых минут. Для защиты гостей главное — выстоять. Петербуржцы во время регулярки имели хорошую атаку, забросили 146 шайб. Это очень неплохой показатель. Да и на первой стадии плей-офф над минским «Динамо» не сжалились.



На наш взгляд, вполне стоит ждать голевой матч снова. Можно поразмыслить над ТБ 4.5 шайбы за 1.72. Коэффициент рабочий. Вариант посмелее — обе забьют + СКА не проиграет за 1.91. Гости явно завысили планку, эмоционально задавив оппонента. Недооценки со стороны хозяев больше не будет.

Хотя желание отыграться, разумеется, заставит их раскрываться. А это чревато опасными контратаками со стороны москвичей. Взять один матч у СКА в Санкт-Петербурге, да ещё и в таком стиле, дорогого стоит. Вероятно, красно-белые сыграют более сдержанно, более строго. Однако ждём от Романа Ротенберга реакции.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 20 марта 2022 года

В первом матче петербургский клуб провалился. «Спартак» же сыграл собранно, использовал свои моменты. Во втором матче СКА будет менять игру, но гости сейчас на подъёме. Такая победа не проходит бесследно, с эмоциями должен быть полный порядок. На наш взгляд, стоит ждать голов и в этот раз. Петербуржцы наверняка побегут отыгрывать и непременно раскроются. Красно-белым такое на руку. Тотал больше выглядит заманчиво.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.