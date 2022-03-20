ЦСКА — «Рубин», Головин против «ПСЖ», «эль класико» в Ла Лиге: что смотреть 20 марта

Начало первого месяца весны ознаменовалось, мягко говоря, не самыми приятными событиями. Благо на фоне огромного количества острых политических новостей можно хоть немного перевести дух в мире спорта. Спортивный сезон продолжается. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 20 марта.

На что ставить в футболе 20 марта

Клубный футбол готовится к международной паузе, в конце марта пройдут отборочные матчи к ЧМ-2022. Сегодня завершится 22-й тур Российской Премьер Лиги. В 14:00 мск стартуют сразу две игры. «Уфа» примет «Краснодар», а московский ЦСКА дома сыграет с казанским «Рубином».

Последний случай интересен прежде всего противостоянием братьев Березуцких и Леонида Слуцкого, которые ранее работали вместе. Теперь же тандем братьев трудится на благо родного клуба, что у них, к слову, получается здорово. А Слуцкий продолжает бороться за благополучие казанцев.



В 16:30 начнётся матч «Сочи» — «Крылья Советов». Обе команды показывают интересный атакующий футбол, без голов зрителей наверняка не оставят. Закрывать программу выпала честь столичному «Динамо», которое примет «Ростов» и Валерия Карпина. Начало — в 20:00 мск.

Где покажут матч «Реал» — «Барселона».

Поклонники зарубежного футбола смогут насладиться легендарным противостоянием мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны», которое пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Любопытно, что предыдущие четыре «эль класико» получались результативными.

В чемпионате Италии заманчиво выглядит римское дерби «Рома» — «Лацио», которое начнётся в 20:00 мск, а в чемпионате Франции можно будет проследить за Александром Головиным. Его «Монако» будет принимать «ПСЖ» Лионеля Месси, хотя сам аргентинец рискует пропустить встречу из-за болезни. Начало — в 15:00 мск.

На что ставить в хоккее 20 марта

Кубок Гагарина продолжается, сегодня состоятся две встречи четвертьфинала соревнования. В Магнитогорске «Металлург» примет омский «Авангард», а в Санкт-Петербурге местный СКА сыграет с московским «Спартаком». Первое вбрасывание в матчах запланировано на 14:30 и 17:00 мск соответственно.

Примечательно, что в первых встречах хозяева потерпели крупные поражения. «Металлург» проиграл с сокрушительными 1:8, а СКА достал из сетки своих ворот шесть шайб — 1:6. А ведь перед досрочным завершением регулярного чемпионата КХЛ оба клуба возглавляли турнирную таблицу в своих конференциях.

Ставка на матч «Металлург» — «Авангард» с коэффициентом 2.26.

Теперь ситуация запутывается: обладатели более высокого посева лишились преимущества своей площадки. И постараются сравнять счёт в сериях. Получится ли?

На что ставить в теннисе 20 марта

Турнир в Индиан-Уэллсе подошёл к концу. Сегодня, 20 марта, состоится матч финала среди женщин. В завершающую стадию вышли польская спортсменка Ига Свёнтек и Мария Саккари из Греции. Противостояние за главный денежный приз начнётся не ранее 22:00 мск.

В полуфинале турнира Ига Свёнтек в двух партиях разобралась с Симоной Халеп (7:6, 6:4), а Марии Саккари потребовался дополнительный сет, чтобы обыграть Паулу Бадосу (6:2, 4:6, 6:1). Лучшей из россиянок стала Вероника Кудерметова, которая добралась до 1/4 финала.

На что ещё ставить 20 марта

Поклонники баскетбола продолжают следить за Единой лигой ВТБ. Сегодня пройдут три встречи: «Астана» сыграет с «Автодором» (12:00 мск), «Енисей» примет «Нижний Новгород» (13:00 мск), а «Локомотив-Кубань» отправится в гости к «Цмоки-Минск» (16:00 мск).



Любители автоспорта будут смотреть первый этап Формулы-1. В 18:00 мск стартует гонка Гран-при Бахрейна. Участники должны будут преодолеть 57 кругов общей протяжённостью более 308 километров.

«Реал» огласил заявку на «класико» с «Барселоной».

Карпин: если не будет еврокубков, то нужно расширять РПЛ.

Зарема: расширяйте РПЛ, пусть играет «Зенит» со своими фармами.