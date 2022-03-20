«Вашингтон» — «Даллас». Александра Овечкина боятся не только стёкла

На днях россиянин забросил 769-ю шайбу в карьере, а его клуб выиграл семь из восьми прошлых матчей.

21 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 0:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «Далласа» идёт за 2.89. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» 21 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Даллас» 21 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.62, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20.

«Вашингтон» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.03.2022)

В Национальной хоккейной лиге борьба не утихает. На 21 марта запланированы всего пять матчей. Тем, кто пристально следит за Александром Овечкиным, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Далласа». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 0:00 мск, посмотреть удастся многим.

«Вашингтон» всё так же идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 80 баллов за 63 встречи. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 пунктов. На последнем отрезке из восьми встреч случилось лишь одно поражение от «Эдмонтона» (3:4 ОТ). Но уже четыре матча кряду — победы. Накануне клуб обыграл «Каролину» в серии буллитов (4:3 Б).

Александр Овечкин отметился голом, стал второй звездой дня и успел подразнить трибуны после забитого буллита. А в матче с «Коламбусом» даже разбил стекло. Всего у него 39 шайб в сезоне и 75 баллов за 61 игру. Статистика отменная. Евгений Кузнецов, кстати, не отстаёт. Также забросил шайбу, ставшую 150-й в его карьере. Причём он четвёртый сезон забрасывает 20 шайб. Дела у команды явно идут в гору.

«Даллас» же идёт девятым в Западной конференции, имея в активе 69 баллов после 60 матчей. Отставание от зоны плей-офф составляет всего три пункта. Но в последних пяти матчах была лишь одна победа над «Монреалем» (4:3 ОТ). Накануне же клуб проиграл «Айлендерс» (2:4). Денис Гурьянов отметился голом и результативной передачей. Для него это 10-я шайба в сезоне.

Александр Радулов же идёт с 19 баллами в 54 матчах, негусто. Лучший бомбардир команды — Джо Павелски — набрал 60 баллов за 60 встреч. Зато в личных встречах в Вашингтоне статистика за гостями. «Старз» выиграли четыре из пяти последних встреч. При этом две из них — в овертайме. Но датированы игры 2015-2019 годами. И всё же хозяевам всё равно надо исправлять статистику игр.

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«Кэпс» сейчас идут очень хорошо, давно не было таких серий побед. Плюс основные бомбардиры и снайперы разыгрались. Это радует. А «Даллас» сейчас сбавил обороты, победил лишь аутсайдера лиги, да и то — в овертайме. У хозяев сейчас есть преимущество. Если не своего льда, так эмоциональной и физической составляющей. Тем более дома имеют уже три победы кряду в этом сезоне.

А соперник на выезде проиграл три из пяти последних встреч. При этом в личных встречах ещё и забивают соперники исправно. В последних пяти случаях тотал всегда был выше 4.5 шайбы. На наш взгляд, вполне стоит ожидать такого снова. Сейчас мы бы остановились на ставке «тотал больше 4.5 шайбы + 1Х» за 1.93. Коэффициент рабочий.

Статистика последних пяти очных противостояний не против. С травмированными особых проблем нет, лидеры в строю. Овечкин и Кузнецов в хорошем настроении. Так что голевой матч нам обеспечен. Конечно, гости постараются навязать борьбу, набрать баллы, но хозяева сейчас смотрятся куда лучше. Остановимся на них.

«Вашингтон» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 марта 2022 года

«Вашингтон» не думает сбавлять обороты, прибавляет от матча к матчу. А «Даллас» сейчас, напротив, сбавил темп, хотя до заветного места в плей-офф рукой подать. Борьба впереди. Однако гости на выезде не блещут, а «Вашингтон» дома выиграл три матча кряду. Сейчас «столичные» на подъёме, ставим на них.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Вашингтон» не проиграет за 1.93.

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