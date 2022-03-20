«Динамо» — ЦСКА, 3-й матч. Алексей Кудашов не волшебник

21 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.42, успех «Динамо» оценён экспертами в 2.87.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА 21 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.94.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (21.03.2022)

21 марта в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча четвертьфинальной стадии. Отдельное внимание заслуживает третья игра между московским «Динамо» и ЦСКА. Она пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии: 2-0 в пользу армейцев.

В московской четвертьфинальной серии перевес пока на стороне подопечных Сергея Фёдорова. Две домашние встречи остались за ними — 3:2 и 4:2. Если в первом матче вопрос был к атаке бело-голубых, то во втором они прибавили, моментов стало намного больше. Однако у ЦСКА всё равно получается гораздо лучше.



Михаил Григоренко, например, отметился голом во втором матче, был заметен. Теперь имеет четыре балла после шести встреч в плей-офф. Константин Окулов снова сделал голевую передачу, всего у него четыре голевых паса в плей-офф. То есть с атакой армейцев проблем нет. А вот по обороне бело-голубых есть сомнения. Особенно по линии голкиперов.



У Ивана Бочарова совсем не складывается, пропустил четыре и был заменён на опытного Александра Ерёменко. Зато у их визави — Ивана Федотова из ЦСКА — получается отлично. Даже курьёзный гол не помешал. При этом в целом после двух игр видна закономерность на результативность.

Теперь серия переезжает на лёд к «Динамо». И здесь для хозяев ситуация не супер. На своём льду отдавать матчи больше нельзя, а ведь по качеству игры защиты и нападения тоже возникают вопросы. Также есть вопросы к главным бомбардирам. В последней игре, например, не было особо видно Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова.



Их действия очень влияют на исход встреч. Алексей Кудашов рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в этом плей-офф. Главный тренер считает отсутствие опыта игр такого уровня у собственного состава одной из проблем. Однако также уверен, что бело-голубые сумеют выбраться. Позиция действительно интересная.

Судя по всему, в третьем матче хозяева должны сыграть более сдержанно, строго. Чтобы исправиться и победить, разумеется. В той же серии с «Северсталью» москвичам удалось выиграть последние две домашние встречи. Да и начинало серию с череповчанами «Динамо» с двух поражений, но затем показало характер.



Так что ждём правильной реакции от лидеров. Однако сейчас, конечно, ЦСКА в благоприятном положении, сбавлять обороты не планирует. Хозяевам в любом случае будет трудно. Вполне могут дать бой и выиграть, но не в основное время. Мы бы остановились на ставке «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.10. Коэффициент очень неплохой.



ЦСКА имеет три победы за пять последних игр с «Динамо» в гостях. При этом дважды дело завершалось за пределами основного времени. Сейчас по серии армейцы идут уверенно. Даже букмекеры отдают им предпочтение. На наш взгляд, третья игра станет переломной. Хозяевам нужно показать характер, но гости смотрятся предпочтительнее.

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 21 марта 2022 года

Серия переезжает к «Динамо». Третья игра будет переломной, но предпосылок к победе хозяев не много. По игре лучше смотрится именно ЦСКА, в атаке и защите у которого полный порядок. У хозяев с этим пока не всё гладко. Особенно с вратарской линией. Хотя основные игроки в строю. Сейчас мы бы ставили на то, что гости не проиграют.



Ставка: тотал больше 3.5 шайбы + ЦСКА не проиграет за 2.10.