У «Зенита» сменился преследователь в РПЛ. Теперь это ЦСКА!

В РПЛ завершился 22-й тур, до конца сезона ещё 8 матчей. Наверняка результаты матчей порадовали поклонников «Зенита», петербуржцы и сами выиграли, и отрыв свой в чемпионской гонке увеличили. А вот в нижней части турнирной таблицы всё запуталось окончательно! Изучаем букмекерские расклады после тура.

ЦСКА выходит из тени «Динамо»

На первом месте всё стабильно – «Зенит» играючи разобрался с «Арсеналом» (3:0) и по-прежнему возглавляет таблицу. Более того, после осечки «Динамо» в матче с «Ростовом» отрыв питерцев вырос уже до 5 очков. Поставить на команду Семака можно сейчас с коэффициентом 1.13. И, откровенно говоря, не видно, как соперники могут догнать сине-бело-голубых даже со всеми их потерями.

На «Динамо» дают коэффициент 9.00. У москвичей неизбежны болезни роста. Команда молодая и очень перспективная, но нестабильная. Вот и с «Ростовом» получилось отыграться лишь на 90-й минуте. Второе место будет отличным результатом по итогам сезона, хотя, конечно, в «Динамо» ещё не бросили мечтать и о золотых медалях.

А вот кто сейчас в полном порядке, так это ЦСКА. Бригада новичков Алексея Березуцкого во главе с Юсуфом Языджи делает разницу. Армейцы не теряют очков этой весной и уже отстают от «Динамо» всего на один балл. Да и до «Зенита» всего 6, не так и много. Поставить на чемпионство ЦСКА можно с коэффициентом 11.00.

Шансы остальных команд можно назвать сугубо призрачными. Даже на «Сочи», идущий четвёртым, дают 250.00. И это неудивительно, сочинцам до лидера уже 10 очков. «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» — у всех этих клубов идёт перестройка, результаты нестабильны, поэтому о золотых медалях думать точно не стоит.

Интригу внизу закрутили до предела

Внизу турнирной таблицы всё совсем непонятно. Начиная хотя бы с того, что РПЛ могут либо расширить, либо просто сделать так, что никто не вылетит. Но это всё к спортивному принципу отношения не имеет, поэтому будем считать, что всё останется как есть – две худшие команды покинут элиту.

А делать этого не хочет никто: «Химки», у которых уехали легионеры и которые считались явными аутсайдерами, обыграли «Урал». «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром». «Нижний Новгород» не проиграл «Спартаку», а «Ростов» чуть не выиграл у «Динамо». На этом фоне очень плохо смотрится «Арсенал», но у туляков есть фора в 2 очка над «Химками» и «Уфой». Поставить на вылет «Арсенала» можно за 3.55.

Ну а грустный фаворит – всё-таки «Химки». Сергей Юран неплохой мотиватор, но класса команде не хватает, да и легионеры уезжают один за другим. Коэффициент на прямой вылет «Химок» — 1.72. На «Уфу» можно сделать ставку за 2.00, у клуба из Башкирии просто не хватает класса. Но Шамиль Газизов и не из таких передряг выбирался.

За 3.55 можно поставить не только на «Арсенал», но и на «Урал». Екатеринбуржцы в этом сезоне очень блеклы, вот и поражение от «Химок» оптимизма не прибавляет. Впрочем, вся борьба внизу ещё впереди, возможны любые перемены.