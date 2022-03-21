«Спартак» — СКА, 3-й матч. Роман Ротенберг оправдает слова Владимира Крикунова

22 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех москвичей оценён экспертами в 3.22. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

Роман Ротенберг: СКА знает, что может быть намного лучше.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА 22 марта 2022 года

Букмекеры считают, что третий матч серии «Спартак» — СКА в плей-офф КХЛ будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Спартак» Москва — СКА Санкт-Петербург (22.03.2022)

На 22 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи четвертьфинала плей-офф. Отдельного внимания заслуживает третий матч между московским «Спартаком» и петербургским СКА, который пройдёт на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В первом матче москвичи неожиданно одержали крупную победу над петербуржцами — 6:1. В преддверии противостояния считались аутсайдерами, так как не провели ни одной официальной встречи после досрочного завершения регулярки. Финский «Йокерит», доставшийся в соперники, снялся с соревнования. Таким образом, была добыта путёвка сразу в полуфинал конференции.

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Оппонент явно недооценил возможности подопечных Бориса Миронова и ещё в первом тайме получил за это три шайбы. Забитыми шайбами отметились 19-летний талант Егор Савиков, Иван Дроздов и Андрей Локтионов. Уже после первой пропущенной шайбы СКА заметно сбавил в уверенности и начал позволять противнику выходить один на один с вратарём.



В перерыве Роман Ротенберг произвёл замену голкипера, и его подопечные немного оживились. Сократил отставание Степан Фальковский в середине второго периода. Однако менее чем через минуту Александр Хохлачёв с передачи Максима Цыплакова вернул москвичам комфортный перевес в три шайбы и окончательно убил интригу в матче.

После противостояния заслуженный тренер России Владимир Крикунов выразил мнение, что красно-синие всё равно выиграют серию у красно-белых. На его взгляд, петербуржцы обладают большими ресурсами и попросту не ожидали такой прыти от оппонента. С опытным специалистом трудно не согласиться, уже во втором матче мы увидели совсем другую игру.



Подопечные Романа Ротенберга доказали, что неспроста завершили пусть и неполную регулярку на первой строчке в таблице Западной конференции с 68 очками. С первых минут понеслись в атаку и создали ряд опасных моментов у ворот противника, один из которых ознаменовался взятием ворот. Александр Волков вывел на ударную позицию сокомандника, а затем прочитал отскок шайбы и открыл счёт.

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По ходу встречи оппонент вливался в рабочий ритм и скорости постепенно выравнивались. Однако не обошлось без спорных удалений не в пользу СКА. Судья международной категории Юрий Карандин заявил, что был насторожён несколькими решениями главных арбитров — Бирина и Гашилова. Специалист разобрал несколько эпизодов и пришёл к соответствующему выводу.

В целом петербуржцы выглядели уже более уверенно, где-то контролировали ход встречи и регулярно атаковали ворота Оскара Данска. Швед, надо сказать, спасал свою команду. Пропустили хозяева лишь ввиду курьёзной ошибки: увлеклись сменой пятёрок и напоролись на голевую контратаку. Впрочем, добыть положительный результат ошибка не помешала.



В середине третьего периода итоговый счёт на табло установил Игорь Ожиганов. Стоит также отметить, что красно-белые после второй шайбы активизировались, концовка им весьма удалась. Бросали с разных позиций, но Ларс Юханссон сыграл гораздо лучше, чем в первый раз.

С другой стороны, не обошлось без везения. Например, вторая шайба залетела в ворота москвичей благодаря рикошету от клюшки защитника. Впрочем, в первом матче красно-белые и сами добыли победу отчасти благодаря удаче и активности, которой от них не ожидали. После поражения армейцы сделали выводы и выступили гораздо увереннее.



Не так безупречно, как с минском «Динамо» на предыдущей стадии соревнования, но тоже добротно. Белорусам подопечные Ротенберга забросили 16 шайб за четыре встречи и во всех случаях вышли победителями в основное время. Равно как и во второй игре с москвичами. Думаем, в этот раз повторят успех. Возьмём П2 в основное время за коэффициент 2.03.

«Спартак» — СКА: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

«Спартак» удивил в первом матче плей-офф КХЛ. Долгое время не имея игровой практики, выступил ярко и симпатично. Однако СКА сделал выводы и во второй встрече не позволил оппоненту играть в том же темпе. Лидер Западной конференции доказал свой статус и наверняка постарается закрепить успех в грядущем противостоянии. На наш взгляд, петербуржцы выглядят сильнее и сумеют выиграть в основное время.



Ставка: победа СКА в основное время за коэффициент 2.03.

Ставка на третий матч серии «Спартак» — СКА с коэффициентом 2.17.

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