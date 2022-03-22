«Авангард» — «Металлург», «Спартак» — СКА и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 марта.
На что ставить в футболе 22 марта
Футбольных болельщиков сегодня порадовать нечем. Разве что матчи низших лиг европейских первенств и экзотические чемпионаты. А в остальном остаётся ждать завершения паузы на матчи сборных.
На что ставить в хоккее 22 марта
В КХЛ очередные два матча второго раунда Кубка Гагарина. «Авангард» сделал прекрасный задел – две гостевые победы над «Металлургом», но теперь нужно развивать успех на своём льду. А вот в серии «Спартака» и СКА пока 1-1, москвичи лишили команду Романа Ротенберга преимущества своей площадки.
В НХЛ в ночь на среду аж 11 матчей. От Александра Овечкина ждём очередные шайбы в домашней встрече с «Сент-Луисом». Артемий Панарин и «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» Евгения Малкина принимает «Коламбус».
На что ещё ставить 22 марта
Центр мирового тенниса из Индиан-Уэллса плавно перетёк в Майами. У женщин Екатерина Александрова в первом раунде сразится с итальянкой Ясмине Паолини.
Очередные матчи пройдут в европейских баскетбольных турнирах. В Евролиге выделяем встречу действующего чемпиона – «Эфеса» — с одним из главных претендентов на победу в году нынешнем – мадридским «Реалом». Стоит понаблюдать и за матчем «Маккаби» — «Милан».
- 22 марта 2022
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