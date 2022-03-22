«Вашингтон» — «Сент-Луис». Александр Овечкин пройдёт тест на Супермена

Накануне Ови занёс себе в актив ещё два рекорда НХЛ. И это не предел!

23 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Блюз» идёт за 2.94.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз» 23 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Сент-Луис» 23 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Гол в первые 10 минут идёт за 1.62, вероятность серии буллитов оценена в 9.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (23.03.2022)

На 21 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 11 матчей. Тем, кто пристально следит за рекордами Александра Овечкина, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Сент-Луиса». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Противостояние обещает быть интересным.

«Вашингтон» всё также идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 80 очков в 64 встречах. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 очков. На последнем отрезке из девяти встреч было лишь два поражения. Накануне клуб как раз проиграл «Далласу» (2:3). Хотя есть и приятные новости с этого матча.

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Евгений Кузнецов набрал очки в девятой игре кряду, у него 62 балла за результативность. Дмитрий Орлов забросил 10-ю шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча. Александр Овечкин устроил вечер рекордов. Забросил 40-ю в текущем сезоне, причём сделал это 12-й раз в карьере. И повторил рекорд Уэйна Гретцки. Также Ови стал вторым игроком в истории лиги, который совершил 6000 бросков по воротам.

«Сент-Луис Блюз» на данный момент идёт на пятой позиции в Западной конференции. Набрал 77 очков в 61 матче. Отставание от лидирующего «Колорадо» внушительное, составляет 18 очков. При этом за последние девять игр случилось лишь две победы. Накануне клуб проиграл «Коламбусу» (4:5), и это уже третье поражение кряду. Дела явно идут не очень хорошо.

Хотя есть и приятный момент. Алексей Торопченко, проводящий первый сезон в НХЛ, отметился голом. Это его первая шайба в 11 играх. У Павла Бучневича 47 очков после 52 игр. У Ивана Барбашёва — 44 в 60, это лучший результат в его карьере. Российские хоккеисты феерят в НХЛ. Жаль, Владимир Тарасенко пропустит игру из-за болезни. У него 54 очка в сезоне.

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А ведь в Вашингтоне хозяева выиграли три из пяти последних очных матчей. Пусть один из них и за пределами основного времени. Зато, надо сказать, лишь раз команды забросили меньше пяти шайб на двоих за это время. Скорее всего, нас снова будет ждать голевой матч. Мы бы даже поразмыслили над смелой ставкой «тотал больше 6 шайб» за 1.85.

Кроме результативности в очных встречах, стоит отметить показатели клубов в атаке. Соперники на двоих уже забросили 431 шайбу в этом сезоне. Второй момент — игра в обороне. Помимо того, что «блюзмены» потерпели довольно много поражений в девяти последних играх, они ещё и пропустили 29 раз. То есть в среднем более трёх шайб за матч.

У «Вашингтона» дела пошли в гору, но самое главное — наладилась игра в атаке. На том же отрезке оформили 35 голов при 23 пропущенных шайбах. Конечно, выделить явного фаворита, на наш взгляд, трудно. Однако можно при желании рассмотреть комбинированный вариант «тотал больше 4.5 + «Вашингтон» не проиграет» за 1.98. Сейчас форма у хозяев гораздо лучше.

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 марта 2022 года

«Вашингтон» радует игрой, в атаке проблем не наблюдается. У «Сент-Луиса» сейчас не самая удачная пора, проиграли много встреч и пропускают прилично. Российские форварды стараются, не хватает Владимира Тарасенко. Однако «столичные» выглядят предпочтительнее. Ждём результативную встречу, должно быть весело.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.85.

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