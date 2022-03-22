«Салават Юлаев» — «Трактор», 4-й матч. Уфимцы используют главную силу — болельщиков

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.76. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.86.

Прошкин: у «Салавата» даже без финнов есть команда.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 23 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что четвёртый матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.72. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» (23.03.2022)

Пока в НХЛ продолжается регулярка, в Континентальной хоккейной лиге вовсю ведётся борьба за выход в полуфинал плей-офф. На 23 марта запланированы два матча второго раунда Кубка Гагарина. В самом раннем из них на льду «Уфа-Арены» уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Уход легионеров начал сказываться на уфимцах. С «Сибирью» в 1/8 финала Кубка Гагарина больших проблем не возникло. Оппонент тоже был ослаблен отбытием иностранцев и позволял играть в прежнем темпе. В результате вышли в следующую стадию, потерпев только одно поражение — в овертайме (1:2 ОТ). Также одержали четыре победы в основное время — 2:1, 4:2, 6:3 и 3:2.



А вот в полуфинале Восточной конференции подопечные Томи Лямся столкнулись с трудностями. Отказавшись от классической для себя атакующей модели в пользу надёжной оборонительной линии, одержали скромную победу над челябинцами — 1:0. Такой хоккей мало кому может понравиться. Голевых моментов было мало, а гол был забит по большей части благодаря ошибке оппонента.



В ответной встрече такого же успеха достичь не удалось. В первом периоде схема «Салавата» работала отлично. Наблюдался такой же унылый и не сильно привлекательны хоккей. А вот во втором «Трактор» набрался смелости и сумел подобрать ключ к победе. Под активным натиском оппонента уфимцы часто нарушали правила и получили за это во втором периоде две шайбы при игре «4 на 5».

Под конец периода Динар Хафизуллин сократил отставание, но переломить ход матча не удалось. В результате юлаевцы уступили — 1:4, но отправились в Уфу с комфортным счётом в серии — 1-1. На домашнем стадионе выступили совсем по-другому. Не последнюю роль в успехе сыграла поддержка болельщиков, которая буквально реанимировала игроков.



Подопечные Анвара Гатиятулина не были готовы к активности уфимцев и потерпели закономерное поражение — 1:3. Начали весьма симпатично, даже чуть было не вышли вперёд: Никита Тертышный создал несколько моментов для своих сокомандников, один из которых ознаменовался попаданием в щиток голкипера.

Однако затем соперник взвинтил темп, соответствовать которому челябинцы не смогли. После матча главный тренер челябинцев заявил, что план на игру присутствовал, но реализовать его не удалось. В прошлогоднем розыгрыше соревнования его подопечные столкнулись со схожими проблемами и уступили «Салавату» в серии 1-4.



Впрочем, на дистанции успехи «Трактора» впечатляют. Клуб завершил неполную регулярку на второй строчке сводной таблицы КХЛ. При этом порадовал результативностью: за 49 матчей наклепал аж 152 шайбы, хотя пропустил тоже прилично — 119. Вот только в противостояниях с крепкими оппонентами часто наблюдалось отсутствие идеи, за что приходилось расплачиваться поражениями.



В грядущем матче всё ведёт к очередному провалу. Безусловно, челябинцы не робкого десятка и регулярно доставляют неприятности соперникам даже тогда, когда пребывают не в лучшем расположении духа. Однако после победы над подопечными Томи Лямся во втором матче игрокам не хватило заряда на третий.

Юлаевцы, напротив, в первых двух встречах воспользовались пассивностью оппонента и накопили силы. На домашнем стадионе выплеснули энергию и отплатили болельщикам за поддержку положительным результатом. Думаем, грядущая встреча сложится схожим образом.



Дело ещё в том, что в последних восьми очных противостояниях уфимцы одержали семь побед над челябинцами. А это серьёзно. Одно-единственное поражение потерпели как раз во втором матче плей-офф, но на выезде. При таком раскладе гораздо больше верится в итоговую победу хозяев. Коэффициент приличный — 2.04.

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«Салават Юлаев», лишившись легионеров, в первых двух встречах с челябинцами выглядел крайне неуверенно. Впрочем, даже играя от обороны, сумел выцарапать одну победу на выезде. В третьем, домашнем матче стесняться не стали и благодаря поддержке болельщиков повели в серии. «Трактор» хорош, но в плей-офф выглядит по меньшей мере сомнительно. Местами пассивен и похож на себя прошлогоднего. В этот раз больше верится в успех хозяев. История очных встреч не против.



Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за коэффициент 2.04.

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