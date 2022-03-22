Польша – главный претендент на поездку на ЧМ-2022, а у Роналду всё сложно

24 марта начнётся розыгрыш последних европейских путёвок на ЧМ-2022 – нас ждут четыре стыковых матча. Должна была сыграть в них и сборная России, но из-за последних событий нашу команду отстранили, в Катаре наших мы не увидим. Не сыграет в четверг и сборная Украины, её матч с Шотландией перенесли на лето. Давайте разбираться в букмекерских раскладах.

Роналду обратился к сборной Португалии перед стыками ЧМ-2022.

Путь А: понятно то, что ничего не понятно

12 команд-претендентов разделили на 3 пути, после отстранения России их стало 11. В пути А сразятся Украина, Шотландия, Уэльс и Австрия. Но игру украинцев и шотландцев отложили на лето, так что валлийцы и австрийцы будут играть полуфинал, а потом ждать соперника.

В этом матче букмекеры не видят явного фаворита. Игра пройдёт в Уэльсе, но на победу Австрии коэффициент чуть ниже – 2.70, шансы хозяев оценили коэффициентом 2.90. На ничью в основное время предлагают котировку 3.10.

Если же посмотреть на рынок, где букмекеры оценивают шансы команд поехать в Катар, то здесь на Австрию дают коэффициент 3.20, а на Уэльс 3.80. Шансы Украины и Шотландии оценивают коэффициентом 4.00. В общем, понятно то, что ничего не понятно.

Путь B: поляки – из грязи в князи

Здесь должна была сыграть сборная России, но её не будет, Польша сразу же прошла в финал. И стала главным претендентом на поездку на ЧМ-2022! На эту команду сейчас можно поставить за 1.65. И это при том, что поляки очень долго оставались без тренера, слишком туманно выглядели их перспективы. Но теперь Роберту Левандовскому и компании осталась всего одна победа до Катара.

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Кстати, шведы и чехи выразили недовольство — по их мнению, лучше бы Польше подобрали соперника. Но этого не будет, так что этим сборным предстоит сначала сразиться между собой, а затем играть с куда более свежими поляками. В очном противостоянии выше оценивают шансы шведов: они и выглядят солиднее, и играют дома. Поставить на победу Швеции в полуфинале можно за 2.03, а на Чехию дают 4.20. Ничья в основное время идёт с коэффициентом 3.30.

Как мы уже сказали, поставить на выход Польши на мундиаль можно за 1.65. Шансы Швеции оценивают тоже довольно высоко, коэффициент 3.50. А вот в команду Чехии не верят, на неё можно поставить за 5.50.

Путь С: Италия или Роналду – вот в чём вопрос

Путь С однозначно самый интригующий и в то же время расстраивающий. Италия или Португалия – одну из этих команд в Катаре мы точно не увидим. А может быть, и обе?!

Прямо сейчас и на итальянцев, и на португальцев дают коэффициент 2.05. В полуфинале задача, кажется, будет попроще у Италии, сборная Северной Македонии всё-таки далеко не топовая команда. Шансы македонцев поехать в Катар оценивают коэффициентом 65.00, это ниже всех с огромным отрывом!

У португальцев задача будет сложнее: в соперниках сборная Турции, но в помощь домашние трибуны. Правда, Роналду и компания лишились Пепе: защитник-ветеран не вовремя подхватил коронавирус. Турция может доставить трудности, поставить на выход этой команды на ЧМ-2022 можно за 12.00. Но, положа руку на сердце, мы все ждём матч Италия – Португалия, он будет вишенкой на торте в этих стыках. Пусть победит сильнейший!

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